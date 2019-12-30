2019-12-30T22:37:54+03:00
Общество

Чиновников научат тусить без скандалов в соцсетях: депутат Ленобласти обратился к Медведеву с инициативой

Владимир Петров утверждает, что печется о репутации представителей власти
Алиса ИНЯХИНА
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Отучить чиновников постить в сети скандальные фото и видео с корпоративов хочет депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров.Отучить чиновников постить в сети скандальные фото и видео с корпоративов хочет депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Отучить чиновников постить в сети скандальные фото и видео с корпоративов хочет депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров. С такой просьбой он обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву. На своей странице в Facebook парламентарий пояснил – как отдыхать останется личным делом каждого, однако не мешало бы ввести запрет на фото- и видеосъемку увеселительных мероприятий, чтобы в сеть не утекали скабрезные снимки и публикации с участием чиновников. Выяснить у самого депутата, что сподобило его на такую заботу о репутации коллег, не удалось, однако обилие в сети скандалов вокруг чиновничьих гуляний наводит на мысль, что повод для беспокойства у парламентария есть.

Так, в декабре официальный представитель МИД Мария Захарова прославилась зажигательным танцем на корпоративе, видео которого выложила в Instagram, за что ее тут же осудили в сети. Не меньше досталось и ульяновской чиновнице за фото в ванной полной нафталановой нефти. Случаев, когда власть имущие не стеснялись гулять и хвастались этим в сети, не перечесть. Однако депутат намерен изменить не образ жизни коллег, а лишь правила освещения гуляний.

- Речь не идет о запрете проводить свой досуг как хочется. Речь идет об исключении возможностей для двусмысленных толкований и нелицеприятных случаев с участием чиновников. Ведь госслужащий – это олицетворение государства, и надо законодательно исключить всё, что может негативно сказываться на имидже и авторитете государственной власти, — написал Петров в соцсети.

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров.

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Михаил ХОРС, клинический психолог, писатель: «Зависимость от соцсетей опасна»

- Сейчас постепенно уходит интимность из-за широкого распространения блогеров, которые показывают все, от своего голого тела до процесса приготовления пищи. Поэтому сейчас нет такого понятия – нормально ли постоянно что-то выкладывать о себе или не неормально. Но с точки зрения психического здоровья ненормально, если человек страдает, когда он не выкладывает что-то – не делает селфи, не постит фото. Это уже зависимость. Но большая часть чиновников у нас все-таки люди, которые родились до широкого распространения интернета, поэтому, думаю, там минимальное число зависимых от соцсетей.

А вот молодое поколение, которое уже с младых ногтей ими пользуется, более зависимо, и этот тренд будет только расти. Что касается инициативы Петрова, считаю, что граждане могут понять этот жест превратно. С точки зрения психологи, любая закрытость и цензура только увеличивают разрыв между властью и обществом. Для большинства запрет, наверное, будет действовать, но обязательно найдется кто-нибудь, кто всеми правдами и неправдами что-нибудь подснимет. Сама инициатива, я думаю, если будет принята, сближению власти и народа не послужит. Потому что больше для взаимопонимания дает открытость. Эта неизвестность будет возбуждать дополнительно слухи, которые будут обрастать несуществующими подробностями. Цензура, которая была в Советском Союзе – там же тоже была элитарная часть общества, которая с золота ела, но это скрывалось – она породила в конце этого периода недоверие к элите.

КСТАТИ

Забавные инициативы Петрова

Пройдет ли предложение депутата или будет отвергнуто, пока не известно. Однако любопытно вспомнить, какие еще инициативы выдвигал Владимир Петров.

Особым вниманием у него пользовались семейные отношения. Так, минувшим летом он предлагал обязать пары перед регистрацией брака проходить тест у психиатра на совместимость и отклонения, ранее выступал за уголовную ответственность за просмотр телефонов и других гаджетов супруга.

Также Петров порывался запретить в России аниме, хотел ввести обязательный налог для выезжающих за границу, пытался узаконить секс-роботов и даже включить их услуги в полис ОМС.

Пожалуй, самой близкой народу инициативой депутата оказалось предложение разрешить продажу шампанского в Новогоднюю ночь и ночные часы Рождества. Но оно, как и большинство громких идей парламентария, отправилось в долгий ящик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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