«Два дня не могли открыть окна»: Семья, живущая в плавучем доме на реке Ждановка, третьи сутки задыхается от химического запаха

Вот уже третьи сутки семья Афониных, живущая на плавучей платформе на реке Ждановка, задыхается от едкого химического запаха – по воде плывут огромные пятна, похожие на следы бензина или нефти. По словам главы семейства Даниила Афонина, за все шесть лет жизни на дебаркадере он видит подобное впервые.

- Это началось утром 28 декабря, - рассказал «Комсомолке» Даниил. – Запах появился рано утром и был настолько сильным, что мы даже проснулись. Пришлось срочно закрывать окна – все-таки у нас маленькие дети, а что слили в реку – неизвестно.

Даниил отмечает: подобную картину он видит не в первый раз. Нечистоты и опасную «химию» в Ждановку сливают примерно раз в сезон. Но такого продолжительного сброса не было еще ни разу: пятна плыли на протяжении двух дней, какая-то взвесь бултыхалась в воде и на третий. И все это – несмотря на старания комитета по природопользованию.

Семья Афониных живет на дебаркадере вот уже шестой год. По их словам, настолько продолжительный сброс химических веществ они наблюдают впервые.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы сразу же позвонили в МЧС, - рассказал Даниил. – Приехали люди из комитета по природопользованию, с берега поливали пятна специальной пеной. Помогло мало – на следующий день опять наблюдалась та же картина.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, загрязнение действительно было и при том довольно серьезное.

- За один рейд сотрудники выбрали из реки около 50 килограмм нефте-водной смеси, - уточнили в ведомстве. – Откуда она взялась – сейчас устанавливается. Возможно, мимо проходило какое-то судно, или случился сброс с одного из предприятий, расположенных неподалеку от Ждановки.