2020-01-06T12:14:10+03:00
Общество

«Рожала прямо под бой курантов!»: мама второго малыша, родившегося в Санкт-Петербурге в первую минуту 2020 года, рассказала о своем неожиданном «приключении»

У Вероники Вейд на свет появился настоящий богатырь: одежда для новорожденных ему мала, а вот для двух-трехмесячных - как раз
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
У Вероники и Романа Вейд это уже второй сын. Мальчик родился настоящим богатырем - одежда для новорожденных ему мала! Фото: пресс-служба комитета здравоохранения Санкт-ПетербургаУ Вероники и Романа Вейд это уже второй сын. Мальчик родился настоящим богатырем - одежда для новорожденных ему мала! Фото: пресс-служба комитета здравоохранения Санкт-Петербурга
Изменить размер текста:

Несколько часов назад мы уже писали про супружескую чету Екатерины и Владимира Камбалиных, у которых в первую минуту нового, 2020 года, родился первенец. Но это, как оказалось, не единственная подобная история – буквально в то же время в другом роддоме на свет появился еще один малыш – на этот раз в семье Вероники и Романа Вейд.

- Для нас это стало полной неожиданностью! – рассказала «Комсомолке» счастливая мама. – Сначала врачи ставили мне срок 6-го января – под Рождество. Но в итоге в роддом меня забрали 31-го. Хотелось бы, конечно, сказать, что прямо из-за новогоднего стола, но нет – это было утром, так что отпраздновать мы не успели.

Утром доставили – а уже ночью малыш появился на свет. Вероника смеется: рожала под бой кремлевских курантов!

Родился малыш (кстати, уже второй сын у семьи Вейд) настоящим богатырем: 4 килограмма и 760 граммов!

- Мы заранее купили ползунки, распашонки, другие нужные вещи, - вспоминает наша собеседница. – Но в итоге пришлось оперативно ехать и все покупать заново, потому что оказалось, что одежда для новорожденных Давиду мала! А вот для двух-трехмесячных деток – вполне подходит.

По словам Вероники, она верит, что Давид родился в новогоднюю ночь не случайно, и теперь его ждут большие успехи – в науке, спорте или где-то еще. О том, что одновременно с ней в Санкт-Петербурге родила еще одна мамочка, женщина узнала от нас – и тут же заявила, что была бы не против с ней познакомиться.

- Если нам помогут как-то обменяться контактами, то мы, конечно, свяжемся, встретимся, обсудим, как это все у нас случилось, - смеется наша собеседница. – И, может быть, это станет началом хорошей дружбы!

Напомним: в 00:01 минуту 1 января в Санкт-Петербурге кроме Давида родился еще один малыш. По словам мамы, Екатерины Камбалиной, первенца они с мужем ждали восемь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Когда закончится эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге: Мнение врачей и прогнозы экспертов
В ближайшее время в Санкт-Петербурге заболеваемость коронавирусом будет только расти, пик еще не пройден. Прогнозы, когда эпидемия закончится, не слишком оптимистичны
Елена Малышева: Делаю ставку на то, что к Дню Победы эпидемия затихнет
Известная телеведущая Арина Шарапова взяла интервью у своей подруги и коллеги, знаменитого теледоктора Елены Малышевой о том, когда появится вакцина от коронавируса, когда он закончится и не вернется ли снова осенью
Новости 24
«Форд» насмерть снес велосипедиста на улице Менделеевской
В Пулково приземлился спецрейс, на котором эвакуировали 187 россиян из Тайланда
Полиция нашла беглеца из карантина по коронавирусу в больнице Святого Георгия
«Принцесса Анастасия» отложила круизы из Петербурга до 13 мая
На 7 апреля тест на коронавирус сдали 78 590 жителей Петербурга
В Пенсионном фонде рассказали, когда в Санкт-Петербурге начнется прием заявлений на выплату 5 000 рублей семьям с детьми
Из-за горящей травы Ленобласть позвала на помощь пожарных из Петербурга
Пациент сбежал из больничного карантина по коронавирусу в Петербурге
Индекс самоизоляции в Петербурге упал ниже трех баллов
На набережной Невы в Петербурге заметили бобра
Студенты Политеха получат специальную выплату во время самоизоляции
В Петербурге пока не знают, как утилизировать миллионы использованный медицинских масок
Петербуржцы показали полученные сухие пайки для школьников
В Петербурге на коронавирус начнут тестировать беременных
Ураганный ветер сменит тепло в среду в Санкт-Петербурге
В Буферном пруду у Планерной улицы открыли купальный сезон
В Ленинградском зоопарке рассказали, как живут животные во время карантина из-за коронавируса
Во Всеволожске у пенсионерки в лифте отобрали 300 тысяч рублей
Мать при грудном ребенке до полусмерти забила собаку, а потом выкинула ее в окно в Санкт-Петербурге
Массовое заражение коронавирусом произошло в Покровской больнице Санкт-Петербурга
Большие очереди выстроились перед банками в Петербурге
Выплаты малоимущим семьям с детьми начнут выдавать с июня 2020 года в Санкт-Петербурге
На Ржевке коммунальщики спасли двух кошек, запертых в квартире после смерти хозяйки
Температура воздуха в Петербурге превысила 16 градусов тепла