Куда сходить в Санкт-Петербурге на Новый год 2020

Новый год уже на носу, а значит, пора откладывать дела насущные и вовсю отдыхать в компании родных и близких людей. «Комсомолка» собрала для жителей Петербурга некоторые интересные мероприятия, которые помогут со всей головой погрузиться в праздничную атмосферу и получить массу приятных впечатлений.

30 декабря

Предпоследний день декабря традиционно порадует не только чередой праздничных елок для школьников и детсадовцев, но и мероприятиями для всей семьи и любой дружной компании.

В 10:00 в театре Karlsson Haus пройдет новогоднее представление «Муми-тролль и Рождество». Необычные создания отправятся в захватывающее приключение, чтобы понять, что же такое Рождество и почему это самый лучший и веселый праздник.

С 13:00 Павловский парк преобразится в «Зимний сказочный сад». Там на Парадном плацу дворца пройдет арт-фестиваль с театрализованными представлениями и музыкой. И это еще не все – не забывайте, что в заповеднике всегда приковывают внимание посетителей пушистые белочки и белоснежные ласки . Более того, в концертном зале «Павловска» с 14:00 начнется концерт рождественской музыки.

Павловский парк на время преобразится в зимнюю сказку. Фото: vk.com/pavlovskpalaceandpark

В 16:00 Санкт-Петербургский театр «Мюзик-холл» зазывает к себе на новогоднюю музыкальную сказку «Ледяной цветок», созданную по мотивам сказки «Аленький цветочек». Это красивая зимняя история о заколдованном царевиче и ледяном цветке. Главные герои отправятся на поиски чудесных даров, Настенька обещает растопить лед в сердце каждого, а заколдованное чудище поразит зрителей своими размерами. И куда же без главного волшебника страны – Дед Мороз заглянет на представление и встретится со зрителями.

Под конец дня в 21:00 Планетарий №1 готовит гипнотический концерт «Классика в темноте». Живую музыку легендарных композиторов будут сопровождать новогодние и звездные проекции, а также панорамы на виды Петербурга в разные времена года. Полтора часа волшебного погружения помогут настроиться на праздники даже последним скептикам.

Гипнотический концерт "Классика в темноте" подарит петербуржцам не только новогоднее, но и космическое настроение. Фото: instagram.com/roof_fes

31 декабря

К Новому году можно подготовиться, вспомнив народную классику, любимую всем сердцем. И нет, это не вездесущая «Ирония судьбы», а добрые сказки для детей. Например, в 11:00 в Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества начнется спектакль «Морозко» с морем волшебства и житейских мудростей. А в 14:00 в театрально-концертном зале «Екатерининское собрание» начнется спектакль «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана – еще одна поучительная история, неотделимая от Нового года.

Любителям настроиться на новогоднюю атмосферу через музыку будет из чего выбрать. В 15:00 в лютеранской церкви «Петрикирхе» дадут большой новогодний концерт Губернаторского симфонического оркестра. А в 19:00 горожан не оставит без рождественских песен оркестр академической капеллы Петербурга.

Губернаторский симфонический оркестр обещает очаровать любого новогоднего скептика. Фото: vk.com/club73776028

Поклонникам драматических представлений наверняка придется по душе комическая опера «Севильский цирюльник» в Михайловском театре, которая начнется в 18:00. В это же время в своих стенах ждет зрителей Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии на мюзикле «Граф Монте-Кристо».

Однако в канун Нового года внимание всего Петербурга, безусловно, будет приковано к праздничной шоу-программе на Дворцовой площади и Невском проспекте. С 22:00 там заработают две площадки – первая с интерактивами у центрального портика Гостиного Двора, а вторая со сценой на Малой Конюшенной улице.

Дворцовая площадь в Новый год станет точкой притяжения всех горожан.Фото: Олег ЗОЛОТО

На Дворцовой площади до полуночи состоится завораживающее шоу с использованием световых, лазерных и пиротехнических спецэффектов. Не продрогнуть в непредсказуемую погоду поможет танцевальный марафон под лучшие хиты уходящего 2019 года. В концерте поучаствуют диджеи RadioRecord, артисты ТВ-проектов «Главная сцена» и «Новая Звезда», а также популярные петербургские кавер-группы. Кульминацией станет дискотека 90-х.

И что за Новый год без масштабного фейерверка? В этот раз он начнется ровно в 03:00 1 января на Дворцовой набережной и растянется на большой площади акватории Невы. Праздничная программа в итоге продлится до 4 часов утра.

Масштабный новогодний салют начнется в 3 часа ночи на Дворцовой набережной.Фото: Олег ЗОЛОТО

И да, не пропустите в ночь с 31 декабря на 1 января зажжение огней на Ростральных колоннах, что довольно редкое явление.

1 января

Немногие готовы развлечь петербуржцев сразу после новогодней ночи. Поэтому днем 1 января (а особенно утром) настанет замечательная пора для прогулок по всевозможным городским паркам, которые наверняка будут тихими и безлюдными.

В основном, новогодние мероприятия 1 января носят локальный характер и рассредоточиваются по районам Петербурга. Почти что у каждых местных Домов культуры или администраций пройдут уличные концерты, которые помогут перезагрузить праздничный тонус и настроить на грядущие новогодние каникулы.

Центром притяжения петербуржцев обещает стать «Новогодняя кутерьма» в музее-заповеднике «Гатчина». Там с 11:00 заработает ярмарка и фестиваль с играми, концертами, квестами и экскурсиями. Малыши займут себя хороводами с Дедом Морозом и различными спектаклями, а взрослые смогут насладиться концертами с романсами из кинофильмов и театрализованные показы модных шляп и платьев. При этом вся «Новогодняя кутерьма» будет выражена в стилистике начала XX века.

"Новогодняя кутерьма" в Гатчине завлекает горожан хороводами с Дедом Морозом, всевозможными играми и костюмированными представлениями. Фото: gatchinapalace.ru

Для некоторых лучшее, что можно сделать 1 января – спокойно созерцать на происходящее в округе и восстанавливаться физически и психологически после бурной ночи с 31-го на 1-е. Для это есть потрясающая мультимедийная выставка картин Айвазовского в Люмьер-холле. Полотна главного русского мариниста оживают прямо на глазах зрителей, что способно взбудоражить сильнее, чем посещение обычного музея. К тому же около Люмьер-холла есть огромный каток, купив билет на который, можно посетить выставку Айвазовского бесплатно.

"Ожившие" картины Айвазовское - самое то для тяжелой головы 1 января. Фото: vk.com/lumierehall

Вновь «воспарить» духом можно будет и благодаря постновогоднему ренессансу, который устроят в Музее-квартире Римского-Корсакова в 19:00. Квартет инструменталистов готовит интригующую программу из сочинений итальянцев, живших в 16-м веке – не только религиозного, но и светского характера.