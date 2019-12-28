«Инопланетный цирк OFU. Приземление»: Медведь-петербуржец, пришелец и ожившие картины

Ну, кто не любит сказки? Особенно под Новый год и дети, и взрослые ждут чудес, которые принесет добрый волшебник. 27 декабря, в канун праздника в этой роли выступил Народный артист РФ, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный, который привез в Петербург свое новое шоу «Инопланетный цирк OFU. Приземление». На манеже «Сибур Арены» в этот вечер представили грандиозную программу – с медведями, собачками, козами и даже настоящим инопланетянином! Корреспондент «КП» побывал за кулисами и разузнал все тайны цирковой жизни.

Медведи-миротворцы

- Знакомьтесь – это Яков Потапыч. Ему сейчас пять лет, и он весит 250 килограммов, - показывает рукой на добродушного бурого мишку дрессировщик Олег Александров. - Мы – ожившая картина Перова «Охотники на привале». Сидим, пируем, и вдруг раз – медведь ворует корзинку, - рассказывает артист.

- Но самое интересное, что медведи отнимают ружья у охотников! И у них зарождается дружба. Сейчас идет волна в защиту животных, и как раз звери в этом номере выступают примирителями, - добавляет его отец, глава цирковой династии Юрий Александров.

Мишка в это время задумчиво заваливается на лавочку. Он, к слову, по словам циркачей, уроженец Санкт-Петербурга! Зверь отличается интеллигентностью, как и все ленинградцы, отмечают артисты. Журналистам, чтобы показать, что косолапый живет с людьми в дружбе, предлагают покормить его с руки.

Инопланетный гость

Артистка Большого Московского цирка Ксения Елкина и заслуженный артист РФ Николай Кормильцев.Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем временем в поле зрения оказывается главный герой – исполнитель роли Инопланетянина, заслуженный артист России Николай Кормильцев. Он рассказывает, как работа в цирке подвела его к такому необычному амплуа.

- Это добрая история о том, что внешность обманчива, и нужно лучше узнать кого-то, чтобы сделать выводы. Мой герой проистекает из моего предыдущего опыта, когда я играл человеческих персонажей. Он как бы их потомок, который попадает на Землю, где были его предки. Поэтому у него есть схожие с ними черты характера, - делится артист.

Артист Большого Московского цирка Александр Ананьев и гимнасты.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вымышленное Зло и вера в чудеса

Есть в сказке, как водится, и отрицательный герой – Профессор, который все шоу пытается поймать Инопланетянина. Однако, как рассказал «КП» исполнитель роли, артист Большого Московского цирка Александр Ананьев, зло весьма условно, и в финале зрителю откроется истинная причина его интереса к неземному существу.

- Мой герой всю жизнь, с детства мечтает о встрече с инопланетянами. Добро в конечном итоге побеждает зло, хотя здесь и зла-то нет. Просто зрители до последнего не понимают, думают, что Профессор ловит пришельца в корыстных целях, опыты над ним будет ставить, а оказывается, что это просто любопытство, - раскрывает задумку артист.

Номер с козами под руководством заслуженной артистки РФ Ирины Левицкой.Фото: Артем КИЛЬКИН

Как известно, чтобы чудеса случались, а сказки становились былью, в них надо очень сильно верить. Наш герой не скрывает – и в инопланетян верит, и даже в главного зимнего волшебника.

- И в Деда Мороза тоже! Письма ему, правда, никогда не писал. Хорошая идея, кстати. А где в Санкт-Петербурге отправляют такие послания, пока не поздно? – задался вопросом собеседник «КП».

Гимнасты на турниках под руководством Александра Руденского.Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако, пора. Дан третий звонок, и сейчас начнется представление. Трибуны затихли, и только радостные возгласы и аплодисменты будут нарушать эту тишину в течение вечера. Акробаты взлетали к куполу, чертя в воздухе немыслимые фигуры, воздушные гимнасты заставляли задержать дыхание, а трогательный пришелец застенчиво гулял меж рядами, прокладывая хрупкий мостик между нашими цивилизациями. В финале на арене появился Дед Мороз и поздравил петербуржцев с наступающим Новым годом. Может потому, что в этот вечер здесь творились добрые чудеса, на город начал медленно опускаться долгожданный снег…