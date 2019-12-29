2019-12-29T15:20:05+03:00
Общество

В Петербурге водители побили рекорд и собрали из 500 машин новогоднюю елку

Чтобы воссоздать дерево, у шоферов ушло пять часов [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Автоелка из 500 машин Фото: vk.com/avtoelkapiter201920Автоелка из 500 машин Фото: vk.com/avtoelkapiter201920
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Новый год уже совсем на подступах к Санкт-Петербургу. Незадолго до одного из самых главных праздников зимы водители Северной столицы провели флешмоб. Шоферы из разных уголков города и Ленинградской области собрались в Выборгском районе, чтобы с помощью своих машин выстроить фигуру в виде огромной елки. И в этот раз новогоднее дерево оказалось самым большим за все годы. Поучаствовать приехали больше 500 машин!

Принять участие приехали 500 водителей Фото: vk.com/avtoelkapiter201920

Принять участие приехали 500 водителей Фото: vk.com/avtoelkapiter201920

- Мы побили наш прошлогодний рекорд и собрали 527 автомобилей! - радостно сообщили организаторы мероприятия.

"Автоелка" в Петербурге появляется уже не первый год. Принять участие в ней может любой, главное условие - иметь свою машину, которая выстроится в общую фигуру. Проводят мероприятие обычные горожане. Флешмоб заранее анонсируют в социальных сетях.

Принять участие в празднике мог каждый Фото: vk.com/avtoelkapiter201920

Принять участие в празднике мог каждый Фото: vk.com/avtoelkapiter201920

- Вы все настоящие жители своего города! - поделились после флешмоба организаторы. - Вы мужественно отстояли пять часов, чтобы получить рекорд, зарядить своей энергией всех вокруг, чтобы легенда о этой "автоелке" гремела долго. Мы будем искать площадку больше, хотим, чтобы погода не смогла помешать. Учтем все минусы, просим простить за долгое ожидание.

Каждый наряжал авто как хотел Фото: vk.com/avtoelkapiter201920

Каждый наряжал авто как хотел Фото: vk.com/avtoelkapiter201920

Сами же участники новогоднего флешмоба даже спустя 5 часов ожидания остались довольны.

- Спасибо, всем, всем, всем, - поделились довольные горожане. - Организаторам за мероприятие! Участникам за атмосферу! Было очень зажигательно и музыкально! Мы нисколько не пожалели, что посетили "автоелку".

Участники остались довольны Фото: vk.com/avtoelkapiter201920

Участники остались довольны Фото: vk.com/avtoelkapiter201920

Спецтехника тоже не осталась в стороне Фото: vk.com/avtoelkapiter201920/Анна Остапчук

Спецтехника тоже не осталась в стороне Фото: vk.com/avtoelkapiter201920/Анна Остапчук

"Автоелка" из 500 машин в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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