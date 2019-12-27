В Новый год - к добрым друзьям

В преддверии праздника хочется не только поверить в волшебство, но и подарить немного чуда тем, кому оно так необходимо. Поэтому по старой традиции «Комсомольская правда в Петербурге» вместе с партнерами отправилась в гости к пожилым людям. Навестить подопечных дома-интерната ветеранов войны и труда № 2 на Вязовой улице мы, конечно, решили с концертом и подарками. Вместе с нами к дедушкам и бабушкам пришли юные артисты.

ВАЖНЫЙ ГОД

Нарядная елка и новогодние украшения радуют глаз. С самого порога в интернате царит праздничное настроение. В коридорах нас с улыбками встречают жители дома ветеранов, с которыми мы давно стали добрыми друзьями. От этого еще радостнее видеть родные лица! Актовый зал потихоньку заполняется, а маленькие артисты уже волнуются за кулисами - для почтенных зрителей они подготовили целую программу! А пока первое слово берет генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов:

- Год, который мы провожаем, - это год 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. А наступающий 2020-й - это 75-летний юбилей Великой Победы. Я хочу вам всем поклониться. Праздник, который мы подготовили для вас к Новому году, - это лишь малая часть того, что может показать, насколько мы благодарны за ваш подвиг. Спасибо, что вы есть! Желаю вам радости в наступающем году. И, конечно, здоровья!

Генеральный директор «КП в Петербурге» Иван Власов от души поздравил собравшихся.Фото: Олег ЗОЛОТО

Концерт начался с трогательной ноты. Дебют маленьких артистов на праздниках в доме-интернате стал уже традицией. В этот раз впервые в своей жизни на сцену вышла целая группа малышей. Это подопечные социального центра детей и сирот № 2. Мальчишки показали танец медвежат, девчонки исполнили веселый танец конфеток. А потом все вместе закружились в хороводе вокруг елочки и подарили зрителям новогоднюю песню. Ветеранов малыши привели в настоящее умиление и восторг!

Ветеранов малыши привели в настоящее умиление и восторг!Фото: Олег ЗОЛОТО

Вслед за ними на сцену вышли ребята постарше. Сразу несколько коллективов приехало к пожилым людям из дома детского творчества «Союз» Выборгского района. Юные петербуржцы из театральной студии прочли стихи про зимний лес и снег, которого в этом году Северной столице очень не хватает. А прекрасная солистка вспомнила о лете и исполнила песню «Синеглазая речка». Затем на сцену вышел музыкальный театр, необычные наряды ребят сразу же бросились в глаза!

Юные петербуржцы прочли стихи про зимний лес и снег, которого в этом году Северной столице очень не хватает.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ах, какие яркие костюмы! Красивые ребята! - переговаривались в зале ветераны.

Артисты подготовили целый спектакль «Репка на новый лад». С детства известную каждому народную сказку они дополнили смешными диалогами, танцами и задорным исполнением. Аплодировал весь зал!

В завершении концерта две хоровые студии объединились, чтобы исполнить новогоднюю песню. Девочки, словно ангелочки, все как на подбор были в белоснежных платьях, а мальчишки - в пиджаках и брюках.

Поздравить ветеранов и пообщаться с ними в праздничный день пришли партнеры «Комсомольской правды в Петербурге».

- Я очень рада тому, что несколько лет назад наша компания начала оказывать поддержку дому ветеранов войны и труда. И в этом году благодаря «Комсомольской правде в Петербурге» мы смогли поучаствовать в подготовке этой встречи. Поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем самого главного - здоровья и сил, чтобы еще не один праздник мы могли отметить вместе, - обратилась к ветеранам директор по маркетингу компании «Европром» Яна Петыш.

СЛЕЗЫ РАДОСТИ

Все гости пришли на праздник не с пустыми руками. От «Европрома» пожилые люди получили щедрые подарки. Вкуснейшие риеты из рыбы и морепродуктов, свежая икра и салаты из морской капусты - все это продукция петербургского производителя. Уже более двадцати лет «Европром» производит вкусные и полезные продукты, качество которых высоко ценят покупатели не только в России и странах СНГ, но и во многих странах мира.

Гости позаботились о том, что будет на новогоднем столе у ветеранов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Позаботилась о том, что будет на новогоднем столе у ветеранов, и «Арла Фудс». Компания производит в России сыры Arla Natura® из натурального молока высочайшего качества, богатые кальцием. Они не содержат красителей, обладают нежным сливочным вкусом и прекрасно подходят как для бутербродов, так и для приготовления различных блюд и праздничного стола. Именно такой вкуснейший сыр получил каждый житель интерната.

Гости пришли к ветеранам не с пустыми руками.Фото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, не обойдется в новогоднюю ночь без сервелата и докторской колбасы. Их подарила бабушкам и дедушкам компания «Пит Продукт» - известный в Петербурге бренд, который, кстати, в 2019 году предстал в новом образе. Эти мясные продукты производятся в нашем городе, но с использованием финских технологий и соблюдением финских стандартов качества.

Подарки от партнеров «Комсомолки» помогут при подготовке к новогоднему ужину.Фото: Олег ЗОЛОТО

Не осталась в стороне от настоящей акции добра и компания «Фацер». Она угостила ягодными лукошками, которые делает уже много лет на производственной площадке «Смоленская». Ей в этом году исполнилось 85 лет. Хлебозавод работал всю блокаду и по сей день радует жителей нашего города вкусным хлебом и сладостями.

Конечно, у всех жителей дома-интерната впереди праздничные хлопоты. А ведь накрывать на стол - дело непростое. И очень хорошо, когда под рукой у хозяек удобные бумажные полотенца. Именно такие подарил всем ветеранам «Мягкий знак» - известный бренд бумажных гигиенических изделий для ежедневного комфорта. Продукция производится только из натурального волокна без добавления вторичного сырья.

Поддержала праздник для ветеранов Группа ЦДС, которая на протяжении двадцати лет успешно работает в сфере жилищного строительства и входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более девяноста реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов. В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в восемнадцати жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.

Раздать подарки всем бабушкам и дедушкам помогли юные артисты. А ответное слово взяла житель дома-интерната Валентина Александровна Авдошкина. Она обратилась к тем, кто подготовил этот праздник:

- После такого концерта у нас наворачиваются слезы. Это слезы радости и счастья! А эти маленькие талантливые дети дают нам жизненные силы. Огромное спасибо тем, кто с ними занимался! И спасибо всем за праздник, спасибо, что не забываете!

Валентина Александровна Авдошкина поблагодарила всех, кто устроил праздник.Фото: Олег ЗОЛОТО

Бурными аплодисментами поддержали эти слова все подопечные дома-интерната. А тем временем наступило время обеда. Из актового зала ветераны направились в столовую. А там их ждал еще один сюрприз - вкусные пироги к чаю. Их к столу по традиции подарила компания «Достаевский». За обедом все, конечно, делились впечатлениями от праздника и хвалили юное поколение. А мы ждем новых встреч с ветеранами в новом году, ведь приходить в гости на Вязовую улицу - уже традиция.