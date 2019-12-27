2019-12-27T12:47:07+03:00
Общество

Билайн приглашает на каток с видом на Финский залив

Он будет работать до 8 марта 2020 года
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Фото предоставлено компанией Билайн.Фото предоставлено компанией Билайн.
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Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге зимой пока и не пахнет, у жителей и гостей города есть прекрасная возможность насладиться любимым развлечением этого времени года. Причем, в уникальном месте – в порту Севкабель, где открылся «Каток у моря», генеральным партнером которого стал Билайн. В этом году «Каток у моря» стал еще больше – его площадь занимает 2020 кв.м.

- Каток в Севкабель Порт работает второй год подряд, в этот раз Билайн создал здесь уютное пространство с теплыми лавочками, на которых можно перекусить или выпить горячий чай, а также зарядить телефон, - рассказали в компании. – Также для всех гостей установили концептуальную световую фотозону LOVIT/ЛОВИТ, где можно сделать много красивых фото.

Поделиться настроением в социальных сетях будет очень легко - Билайн в Санкт-Петербурге модернизировал сеть 4G, существенно расширил территорию ее покрытия и увеличил скорость передачи данных.

В ТЕМУ

Билайн предусмотрел и специальные бонусы для клиентов: они могут воспользоваться 20% скидкой на билеты с 21.12.2019 по 8.03.2020 года или до момента официального закрытия сезона 2019-2020 г. ледового катка «Каток у моря».

В новом зимнем сезоне Билайн предлагает развлечения не только на льду, но и в виртуальном пространстве. Найди QR-код на снегоуборочной машине, перейди по ссылке на сайт beeline-katok.ru (18+). Оказавшись за рулем, очистить каток от снега. Победители могут получить различные призы от Билайн и партнёров, например, скидку 15% на товары «Орматек». Принять участие в игре сможет любой желающий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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