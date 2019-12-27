Это будет для них повторный удар: Через что предстоит пройти родителям жертвы доцента Соколова при эксгумации

Для родителей 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко горькие испытания еще не закончились. Накануне в реке Мойка водолазы нашли останки, которые также могут принадлежать убитой экс-доцентом Олегом Соколовым девушке. Сейчас они направлены на ДНК-экспертизу, которая должна разрешить все сомнения. Если все подтвердится, то родителям предстоит решить, будут ли они проводить эксгумацию дочери. Ведь похороны жертвы историка родственники уже провели.

- Если экспертиза подтвердит, что это ее останки, конечно, мы будем их забирать и хоронить. Мы же их не бросим. Скорее всего, да, придется провести эксгумацию, - пояснял ранее "КП-Петербург" отец Анастасии Олег Ещенко.

Олег Соколов признал свою вину в убийствеФото: СОЦСЕТИ

Адвокат родителей убитой студентки СПбГУ, тем временем, пояснила, что этот вопрос будет решен.

- Мы будем обсуждать этот вопрос с родителями, - пояснила адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева.

Сама процедура эксгумации довольно сложная. Как поясняют юристы, родителям потребуется постановление следователя.

Анастасия мечтала стать преподавателем СПбГУ

- Эксгумация проводится в рамках возбужденного уголовного дела по конкретному преступлению, - пояснил "КП-Петербург" ветеран МВД, адвокат Евгений Черноусов. - Это первое условие. По гражданскому или административному делу нельзя проводить эксгумацию. Следователь выносит постановление о проведении эксгумации. Он приглашает судмедэксперта или врача. Оповещает родственников, получает от них согласие. Потом выезжают на кладбище, берут понятных. Предоставляют постановление об эксгумации директору кладбища. Он проверяет, дает рабочих, вскрывается могила. Все это фиксируется на фото или видео. Рядом находятся родственники.

Само присутствие адвоката на кладбище не потребуется.

- Останки забирают и везут в морг, - добавляет Евгений Черноусов. - Если есть возможность, то их опечатывают. В морге судмедэксперт осматривает останки, выясняет, принадлежат ли части тела к остальным останкам. Подписывается акт о проведении эксгумации. После этого останки снова захоранивают.

Сейчас найденные останки изучают экспертыФото: СОЦСЕТИ

Для родителей это станет повторным ударом. В прошлый раз мать Анастасии увезли с похорон на карете скорой помощи.

- Понятно, что это повторная травматизация. Очень трудно переживаемо. Не знаю, будут ли просить опознать ноги, это будет вообще жесть. Ухудшение состояние, да, большая вероятность. Никогда не сталкивался на практике с таким, - пояснил психолог, руководитель проекта "Молодежная Служба Безопасности" Леонид Армер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744195" frameborder="0"></iframe> Похороны жертвы доцента Соколова.Во время панихиды мать убитой девушки не переставала плакать, сидя у ее гроба. Люди участвовавшие в траурной процессии, несли могильный крест и похоронные венки

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