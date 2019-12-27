«Морж» с 50-летним стажем: «На южных морях, конечно, прекрасно, но в Неве лучше!»

Петербуржцу Валентину Щепину 78 лет. Как обычный пенсионер, он копается в дачных грядках, ходит по грибы, смотрит вечерами телевизор. Разница лишь в том, что за последние полвека Валентин Федорович ни разу не болел. Секрет крепкого здоровья в том, что каждое свое утро мужчина начинает… с купания в Неве.

Круглый год в любую погоду Валентин Федорович поднимается ни свет ни заря, садится на автобус до метро – и спустя час, примерно в шесть, оказывается на Заячьем острове.

– Летом, в дачный сезон, обхожусь озером на даче. Организм требует: не искупаешься – уже будто что-то не так, – рассказывает Валентин Щепин. – Утром купаться лучше всего. Другое удовольствие получаешь. Ехать проще: народу не так много. А главное, вид с Петропавловки просто прекрасный.

ЦЕЛЕБНЫЙ ИСТОЧНИК

В ряды «моржей» Щепина привели проблемы со здоровьем.

– Однажды мы с женой и братом шли по Кировскому мосту (ныне Троицкий. – Прим. ред.): должен был быть праздничный салют, – вспоминает Щепин. – Идем, разговариваем. Вдруг какая-то женщина ударила меня сумкой в грудь и обругала: видимо, я мешал ей пройти. Стал извиняться. Когда мы миновали мост, сердце внезапно как заколотилось! Я – к врачам, врачи – кардиограмму. Аритмия.

Впервые в качестве «моржа» Щепин искупался 10 мая 1969 года.Фото: Из личного архива героя публикации

На тот момент Щепину не было и 30 лет. Сделать врачи ничего не могли. Своей печалью мужчина, загорая на пляже у Петропавловки, поделился с незнакомцем. Тот оказался «моржом» со стажем и посоветовал: купайся – и все пройдет! Препятствовать доктора пациенту не стали, напротив, даже поддержали.

– И вот, 10 мая 1969-го, я прыгнул в воду, – рассказывает «морж». – Спустя два месяца ежедневного купания работа сердца нормализовалась.

В то время ленинградцы «моржевали» не только у Петропавловки, но и по всему городу: окунались и на стрелке Васильевского острова, и в Парке Победы, и в Стрельне, и в Озерках.

Старые «моржи» учили новичка так: начинать надо постепенно, лучше летом, окунулся, проплыл метров 20-50 туда и обратно – и на берег, обсыхать. Главное выйти на сушу с зарядом энергии, а не замерзшим и трясущимся. Долгие заплывы в ледяной воде неполезны, ведь цель – не затормозить, а взбодрить кровеносную систему. К тому же, «стоит раз переохладиться, и заработаешь много болячек».

«Дам» Щепина – жену и двух дочек – приобщить к моржеванию не удалось.Фото: Из личного архива героя публикации

– Тело краснеет, и когда морозец, от тебя пар идет, словно в бане, – описывает Валентин Федорович. – Езжу без полотенца: обсыхаю на берегу, а потом надеваю одежду на влажное тело.

Начинал «морж» Щепин на Заячьем, затем больше 10 лет купался на стрелке Васильевского, а после снова перебрался к Петропавловке. Пять лет назад Валентин Федорович вышел на пенсию, а до того окунался по дороге на работу.

КРУГОМ ВОДА

С водой у Щепина связана буквально вся жизнь: по профессии он испытатель подводных лодок, полвека отработал на «Адмиралтейских верфях».

– Испытывали аппаратуру и новые подлодки, – рассказывает пенсионер. – Военными мы не считались, но наш отдел проверял и сдавал новые лодки государственной комиссии или прямо военным. Два месяца здесь, два месяца там – из-за службы пришлось помотаться.

Щепин: «Этой маленькой девочке сейчас больше 40 лет. Это моя дочка».Фото: Из личного архива героя публикации

Служба и полезная привычка только дополняли друг друга. В командировках Щепину довелось искупаться и в Белом море, и в Баренцевом. Правда, в сильные морозы приходилось обходиться холодным душем – таким же полезным, но совершенно для «моржа» неприятным: устроить в промерзшем море прорубь было просто нереально.

– В соленой воде – другое чувство: она словно прилипает к телу, и, когда выходишь на сушу, приходится ее стряхивать, – улыбается мужчина. – Купался даже с нерпами. В мелком Белом море приходилось просто упасть и лежать у берега. А вот в Баренцевом было страшно: окунаешься с лодки – и заранее знаешь, что под тобой сто метров воды в глубину.

С водой у Щепина связана буквально вся жизнь: по профессии он испытатель подводных лодок.Фото: Из личного архива героя публикации

Заграничные моря – ни северные, ни южные – покорить Щепину не удалось: в советское время он был невыездным, а теперь нет желания.

– Купался на Черном, на Азовском. Там прекрасно, – отмечает «морж». – Но в Неве, конечно, лучше. Купаюсь в ней уже 51-й год, и не сказал бы, что вода грязная. Дело в уклоне шесть градусов в сторону Финского залива. Благодаря нему и сильному течению никакой мусор в Неве не задерживается.

ТАКАЯ «РАБОТА»

Родных – супругу, двух дочек, двух внучек и внука – приобщить к заплывам в балтийских водах не получилось: все они больше «любят поспать». Прежние «моржи» разъехались: кто-то перебрался в Америку, кто-то получил жилье в другом регионе России, кто-то обосновался в Израиле.

– Как началась перестройка, моржевать люди перестали: появились другие заботы, – отмечает Щепин. – Одно время, в 90-х, я вообще один купался: приедешь, кое-как прорубь сделаешь. На стрелке Васильевского дворничиха, которая убирала посуду, разбитую на счастье молодоженами, разрешала брать лопату из ее ящика. Ей и орудовал. А теперь из прежних регулярно вижу только одну пожилую женщину, она тоже купается каждое утро. Говорит: «Это моя работа».

Пару лет назад Валентин Федорович нашел для себя новую «группу в полосатых купальниках».Фото: Из личного архива героя публикации

Пару лет назад Валентин Федорович нашел для себя новую «группу в полосатых купальниках». На сегодня объединение «Невские моржи» крупнейшее, если не единственное, в городе.

– Молодые ребята, молодцы, не хулиганят, купаются грамотно, – подмечает ветеран. – А то, что мясо совсем не кушают, – ну, и бог с ними, это их дело.

Сам Щепин на протяжении всей жизни придерживается только двух гастрономических правил: «водку не пить, табак не курить». Максимум, что он может себе позволить, – так это фужер шампанского на Новый год да на день рождения.

Валентину Федоровичу довелось искупаться и в Белом, и даже в Баренцевом море.Фото: Из личного архива героя публикации

Спортивная полезная привычка у Валентина Федоровича одна – ежедневная утренняя зарядка.

– Со спортом как-то не получилось: я родился за три дня до войны (мама в тот момент была не в Ленинграде, а у родственников), отец погиб на фронте, в семье было семеро детей (двое родных братьев и сестер, четверо – сводных). Надо было выживать, – поясняет Щепин. – Позже, в армии, попытался заняться боксом, но после того, как на первом же занятии набили морду, понял, что этот спорт не для меня.

С тех пор, как 50 лет назад окунулся в невскую воду, Валентин Федорович ни разу не брал больничный. Своих 78 лет он совсем не чувствует и «в старики пока не записывается». Виной тому, уверен он, его собственное упорство и чудотворная невская вода.

КОМПЕТЕНТНО:

Дмитрий ВОЛОГЖАНИН, врач-аллерголог-иммунолог, д. м. н., заместитель главного врача Городской больницы №40 Курортного района Санкт-Петербурга:

– Все полезно в меру, все абсолютно индивидуально. Любое закаливание проводится по принципам постепенности и систематичности, чтобы организм успел адаптироваться к влиянию внешних факторов. И, конечно, важен индивидуальный подход. Важно, чтобы у человека не было противопоказаний – например, серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы. В целом, чтобы закаливаться подобным образом, нужно быть уже достаточно здоровым.

Светлана НОВИКОВА, врач-физиотерапевт высшей категории:

– В целом к моржеванию отношусь неплохо. Если, конечно, все делать правильно. Категорически нельзя сразу бросаться с места в прорубь: начинать нужно постепенно. Прежде, чем практиковать такое закаливание, стоит комплексно обследоваться, чтобы понять исходное состояние организма, ведь без присмотра врача испытание организма низкими температурами может только навредить здоровью. От широкого сосудистого действия может даже остановиться сердце, именно потому необходимо пройти обследования – в том числе ЭКГ, мониторирование артериального давления и работы сердца при физических нагрузках – до того, как окунаться в холодную воду. Есть и противопоказания – любые воспалительные заболевания: почек, суставов. А вообще криотерапия уже прочно вошла в медицину, с помощью специальных установок вылечивают даже острые воспалительные процессы.

Андрей ОСАДЧИЙ, сердечно-сосудистый хирург высшей категории, к. м. н.:

– Есть аритмии врожденные, с которыми человек живет всю жизнь, пока не попадет на стол к хирургам, если они начинают клинически проявляться. А есть приобретенные, которые действительно могут поддаваться методам внешнего воздействия, в том числе физическим, к коим относятся и перепады температур. Но однозначно заявить, что моржевание способно устранить субстрат (очаг) аритмии, нельзя. Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания на начальной стадии, моржевать ему не запрещается, но нужно оценивать все риски. Важнее всего ориентироваться на характер аритмии: есть разновидности, не опасные для жизни, а есть те, что могут привести к остановке сердца. Ко всему необходимо подходить с точки зрения безопасности: заболевания лучше профилактировать!

КСТАТИ:

Петербургский депутат Алексей Цивилев предложил городским властям организовать места для безопасного моржевания – с удобными спусками, компетентными консультантами и тренировками с инструкторами.