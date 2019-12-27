Ждал хозяйку из больницы, а она умерла у него на глазах: Верный пес осиротел и ищет новых хозяев, надеясь на новогоднее чудо

Душераздирающая история о любви человека и собаки происходит в предновогодние дни в одном из жилых домов Петербурга. Одинокая 81-летняя женщина пролежала неделю в больнице и готовилась выписываться, чтобы поскорее попасть к себе в квартиру к любимому псу Тоше и успеть подготовиться к праздникам. Восьмилетнего «рыжика» кормили соседи, но было видно, как он тоскует без хозяйки.

Когда пенсионерка только открыла дверь подъезда, соскучившийся Тоша тут же рванул к ней вниз по лестнице и принялся ласкаться и обниматься. К большому сожалению, пес радовался недолго. По словам соседей пенсионерки, женщина внезапно умерла в объятиях верной собаки.

9 дней без хозяйки прошли в диком стрессе для Тоши. Фото: vk.com/yorktoy69

- Пока ожидали приезд спецмашины, Тошик пролежал рядом с хозяйкой. Все мы плакали. Потом пес все не мог понять, почему она так и не пошла в квартиру... Повыл, поскреб дверь, - рассказывает Марина Комарова на своей личной странице во «Вконтакте», которая пока что заботится об осиротевшей собаке.

27 декабря настал девятый день после смерти пенсионерки. Тоша одиноко грустит и лежит в подъезде. Соседи, конечно, его подкармливают, но к себе не забирают. Появились и такие жители, которые недовольны проживанием бедолаги, путающимся у них под ногами на лестнице.

- Пес умный и добрый. Кошек не трогает, а маленьких собак и вовсе побаивается. Сейчас Тоша в стрессе. Хотим помочь найти ему новый дом, семью или одинокого человека, которому собака будет компаньоном для совместного проживания. Он так привык, чтобы кто-то был рядом! - добавляет Марина.

Известно, что автор публикации взяла бедного пса к себе на время. Ее телефон уже разрывается от звонков горожан, желающих приютить у себя Тошу. Сейчас женщина решает, кому отдать сироту. Похоже, история потрясла не только Северную столицу, но и всю Россию, поскольку жители других городов тоже отозвались о том, что хотят приютить у себя пса.