2020-01-16T17:30:45+03:00
Происшествия

«Нервный срыв и новая фобия»: Пассажиры рейса Петербург-Мурманск рассказали о разгерметизации самолета во время полета

После приземления в аэропорту, люди рыдали и обнимались [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Пассажиры рейса Петербург-Мурманск рассказали о том, как пережили разгерметизацию самолетаПассажиры рейса Петербург-Мурманск рассказали о том, как пережили разгерметизацию самолетаФото: Александр ГЛУЗ
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Рейс FV 6343A (SU6343), вылетевший в 9:05 часов в четверг, 16 января, из Петербурга в Мурманск чуть было не стал роковым. Пассажиры самолета пережили настоящий стресс, когда бортпроводники сообщили им о том, что произошла техническая проблема – разгерметизация салона и снижение. Многие начали паниковать и надеяться на хороший исход. Благо, экипаж воздушного судна сумел самостоятельно справиться с проблемой, успешно продолжить полет и приземлить самолет в аэропорту заполярья. О том страхе, который пришлось перенести, рассказали пассажиры рейса.

- Ребята, мы сели после аварийного снижения и разгерметизации. Я впервые хлопаю в самолете без любых сожалений с зареванным лицом, - написала петербурженка у себя в Twitter.

Примечательно, что женщина чуть было не опоздала на самолет, словно какая-то мистика пыталась уберечь ее от стресса. Благо, экипаж борта, заметив техническую проблему, принял решение о снижении, описал круг над Ладожским озером, а после вернулся на изначальный курс в Мурманск, где благополучно и приземлился.

- С сегодняшнего дня я каждый день пью дорогое шампанское, ем исключительно вкусную еду, ношу каждый день шелка, меха и бриллианты, - заявила пережившая стресс пассажирка. – На самом деле, звоню, рыдая и обнимаю всех возможных рядом людей.

Еще один пассажир опубликовал подробный отчет о событиях того полета. Спустя 22 минуты после взлета, в 9:27 часов было объявлено аварийное снижение высоты, в 9:35 объявили об аварийной посадке. В 9:39, после разгерметизации, пилот попросил всех пассажиров надеть кислородные маски, однако, как отметил юноша, никто этого не сделал. В 9:50 самолет снова стал набирать высоту, в 10:00 пассажиры пережили турбулентность. А уже в 10:15 было объявлено, что проблема решена и самолет продолжит лететь в Мурманск.

Пассажир записал подробный дневник всего происходящего в воздухе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пассажир записал подробный дневник всего происходящего в воздухеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- 11:23 – у меня нервный срыв и новая фобия. Подскажите хорошего психотерапевта, - попросил напуганный молодой человек.

Словно совпадение, но и этот пассажир чуть было не попал на данный рейс. Прибыв в аэропорт Пулково, он заметил, что отец купил ему не тот билет, из Мурманска в Петербург. Поэтому юноше пришлось менять посадочный талон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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