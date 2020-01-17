«Дьявольская сделка»: Петербургских пенсионеров выселяют из фиктивно проданной квартиры

В бедственном положении оказались 66-летний пенсионер из Санкт-Петербурга Валерий Федоткин и его 82-летняя мать Людмила, ветеран труда. Вот уже несколько месяцев, как они пытаются доказать фиктивность сделки по продаже квартиры. В процессе борьбы за жилье их пытаются выселить на улицу.

Все началось в 2014 году, когда у жены Валерия случился инсульт. Лечение потребовало немалых вложений, и он залез в долги. Сначала брал кредиты у банков, потом обратился в микрофинансовые организации. Увы, супруга скончалась, и на погребение вновь потребовались деньги.

- Чтобы похоронить ее снова пришлось брать займы, потому что при текущих кредитах банки отказывали. Потом я заложил квартиру, сам заболел, выплачивать вовремя не смог. Так и вырос долг под миллион, - рассказывает Валерий.

Спасать сына приехала мама из Удмуртии – 82-летняя Людмила Федоткина. Ради этого она продала свою квартиру в республике и перебралась в Петербург. Однако средств двоих пенсионеров тоже не хватило, чтобы рассчитаться с кредиторами. Тогда и появились в этой истории предприимчивые финансисты, предложившие сделку.

- Хотел квартиру перезаложить, но мне сказали, что это не возможно – только оформление купли-продажи с последующим выкупом. Меня убедило то, что при этом можно было жить в квартире, - продолжает рассказ Валерий.

Сделка оказалась дьявольской. На руки пенсионеру выдали 800 тысяч рублей, хотя обещали 2,5 миллиона. К слову, кадастровая стоимость жилья была в разы выше – 5,5 миллионов. Чтобы оставаться в квартире, Валерию пришлось платить за аренду собственного жилья по 80 с лишним тысяч в месяц. А потом новый собственник подал иск и выиграл дело: суд постановил выселить пенсионера и его пожилую мать.

- Я несколько месяцев платил по 87 500. Когда был суд о признании меня утратившим права на жилье, представитель покупателя сказал – они надеялись, что уже через месяц после заключения договора я сдуюсь, и квартиру они заберут, - делится с «КП» пенсионер.

Поворот в деле наметился только после того, как Валерий с Людмилой обратились к депутату Законодательного собрания Андрею Анохину. Он поднял на уши правоохранителей и прокуратуру, и смог добиться для начала отсрочки выселения.

- Бабушка пришла ко мне на прием в августе и рассказала эту историю. К тому моменту их уже должны было выселять. Я срочно включился в процесс – писал запросы. Получил отсрочку на 10 дней. Потом встретился с районным прокурором. Прокуратура поняла картину и подала иск в суд об отмене сделки купли-продажи. Параллельно мы помогли сформировать иск об отсрочке выселения в связи с рассмотрением дела, - рассказал парламентарий.

Однако и с отсрочками вышло негладко. Два месяца пожилые люди провели на летней даче, поскольку никто даже не оповестил их о том, что суд признал их право ждать разрешения дела, не выезжая из квартиры.

- Мама переживает, конечно. Она приболела, ведь мы осенью жили на даче. А там и минус 14 было на улице! - делится Валерий.

В минувший вторник, 14 января, состоялось первое заседание по иску прокуратуры. Правда, пока нет ясности, как завершится дело.

- Вторая сторона – те, кто дал Валерию деньги, нагло обманывает – говорят, что дали чуть ли не 5 миллионов! Это вранье, потому что есть договор, где фигурирует цифра 2,5 миллиона. На сегодняшний момент судья это разбирает, - заключил народный избранник. – Следующее заседание назначено на 25 февраля.

Тем не менее, надежда на благополучный исход дела не покидает пенсионера и его маму.

- Настрой, конечно, есть. Я верю, что справедливость должна восторжествовать, - признался Валерий.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Игорь ТРУНОВ, юрист: «Чаще всего от таких мошенников страдают пожилые люди»

- История Валерия и Людмилы – лишь капля в море того, как разводят людей на недвижимость. Чаще всего от таких мошенников страдают люди пожилые, либо те, кто социально не устроен или попал в беду. Однако благополучное разрешение дела возможно. Прецеденты есть, когда людям возвращают жилье. У меня в практике было несколько таких дел, по одному из них мошенники получили срок – три года. Но за время деятельности этой преступной группы при странных обстоятельствах погибли несколько пенсионеров. Мы смогли отбить только несколько квартир, а остальные – 80 – остались у преступников.