Брил налысо, бил палкой и пытался вырвать зубы: В Петербурге отец издевался над нелюбимой 6-летней дочкой

Обстоятельства очередной дикой истории отношения родителей к детям выясняют петербургские полицейские. К ним обратились врачи детский больницы №5 имени Филатова, куда в декабре 2019 года была доставлена избитая 6-летняя девочка. Ребенок больше недели пролежал в реанимации, прежде чем смог разговаривать. На вопрос о жестоких побоях Маша (имя изменено) рассказала, что ее наказал собственный отец.

- Малышка сообщила, что мама и папа регулярно ее бьют, - рассказали РТ лечащие врачи девочки.

Мама, к слову, ребенку не родная, девочка живет с мачехой и родным отцом. Но последнее не помогает. Девочка сообщила жуткие подробности, что папа не только таскал ее за волосы, а потом и вовсе обрил голову, но даже пытался вырвать у «любимой» дочки зубы.

В больнице она оказалось из-за того, что отец избил ее палкой - девочка описалась, пока спала. Папашу не смутил тот факт, что он сам связал дочку на ночь и до туалета она не могла дойти чисто физически.

Известно, что кроме 6-летней Маши в семье из Купчино есть еще двое детей. Это 4-летний мальчик и годовалая девочка.

После того, как дело попало в руки полиции, всех изъяли из семьи и отправили в ту же Филатовскую больницу, как находящихся в социально-опасном положении.

Родители при этом вину отрицают, заявляя, что старшая дочка, якобы ошпарила в душе руку, потом расчесала рану, которая начала нарывать, поэтому и оказалась на больничной койке. Впрочем, родной папа Маши прямо сказал, что своего ребенка он не любит.

- Девочка напоминает ему бывшую жену и он не раз хотел от нее избавиться, сдать в детдом, например. Однако боялся, что тогда из семьи заберут и других детей. Любимых, - сообщил источник «КП-Петербург».

6-летняя Маша, как и брат с сестрой, уже месяц живет в больнице. Мачеха и отец не проявляют к ней особого внимания. Одежду для девочки собрали неравнодушные родители других маленьких пациентов, до этого у нее было только платье, которое принесла медсестра, и тапочки не по размеру. Единственное, что еще попросила малышка - зубную щетку и пасту.

Родителей девочки пока привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. А уголовным делом занимается Следственный комитет, там выясняют степень вреда, нанесенный детям. Мачехе и отцу Маши грозит штраф, исправительные работы или до трех лет тюрьмы. Забирать детей из семьи, или нет, также решит суд.