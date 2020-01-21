Индийские верующие сорвали концерт Бориса Гребенщикова на Гоа

Полным фиаско и большим скандалом закончился первый концерт Бориса Гребенщикова в 2020-м году. Впрочем, вины самого музыканта здесь нет никакой: по словам организаторов, выступление БГ в Индии, в штате Гоа, сорвала местная религиозная община.

19 января Борис Гребенщиков выступал в Индии в клубе Ash – это площадка под открытым небом, где регулярно устраиваются разные концерты и перфомансы. Предполагалось, что маэстро споет любимые хиты и тепло пообщается с публикой, но в какой-то момент все пошло не по плану.

- Примерно спустя час после того, как «Аквариум» во главе с Гребенщиковым появился на сцене, к Борису подошёл один из организаторов и что-то сказал на ухо, - рассказывает один из зрителей Михаил Панюшкин. - После этого Гребенщиков объявил, что его попросили так срочно приостановить концерт на десять минут, будто это «связано с высадкой инопланетян».

Концерт, по разным данным, собрал от 500 до 900 человек. Площадка была набита битком. Фото: Михаил Панюшкин

По словам Панюшкина, после того, как БГ ушел со сцены, организаторы объявили в микрофон, что местная религиозная община попросила немного времени, чтобы вознести молитвы, и для этого им нужна тишина.

- Звучит не очень правдоподобно, так как о каких-то общинах рядом с этим местом никто не слышал, - рассказывает другая зрительница Ирина Березкина.- При этом в тишине хорошо было слышно, что в соседних заведениях громко играет музыка.

Так или иначе, десять минут превратились в полчаса. Потом на сцене появились полицейские, обсудили что-то с организаторами и участниками группы и куда-то унесли с собой один из концертных мониторов.

- Переговоры продолжались еще около часа, - продолжает Панюшкин. – Организаторы все это время хранили молчание. Они и команды БГ явно хотели продолжить концерт пытались договориться с полицейскими и еще какими-то подошедшими индийцами. В итоге переговоры, видимо, частично увенчались успехом – Гребенщиков вышел на сцену, спел под гитару «Сидя на красивом холме» и собрался уже уходить, но его уговорили остаться и немного поотвечать на вопросы.

В полной неизвестности люди провели больше часа. Фото: Михаил Панюшкин

В итоге, по словам очевидцев, концерт продлился всего около часа. При этом площадка, способная вместить около 900 человек, была набита битком, а билеты стоили от 2 500 до 3 000 рупий – то есть, от 2 171 до 2 605 рублей. Не мелочь – неприятно.

Есть у зрителей, впрочем, и другой вариант - что владельцы клуба просто-напросто стали жертвами вымогателей из индийской полиции. Однако сами они эту версию никак не прокомментировали. Зато уже заявили, что деньги недовольным возвращать не собираются.

- Денежные средства, полученные с билетов, ушли на привоз девяти участников группы «Аквариум» (музыканты выступают здесь даже без гонорара) и организацию концерта, - написали владельцы площадки в соцсетях. - Выступление Бориса Гребенщикова продолжалось 1 час 10 минут, плюс еще 20 минут он отвечал на вопросы, а с учетом выступления маэстро Йограджа (индийский музыкант, который выступал перед БГ в тот же вечер – прим.ред.) длительность концерта составила 2 часа 20 минут. Это могло не соответствовать нашим с вами ожиданиям, но вполне соответствует общепринятым нормам проведения концертных мероприятий. Поэтому претензии по возврату денежных средств мы отклоняем.