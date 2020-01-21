В Петербурге нашли опасный хостел в подвале, где теплосеть проходит прямо под кроватями

После трагедии, которая произошла в пермском хостеле, где кипяток хлынул из трубы прямо на постояльцев, в Петербурге заговорили о подобном опасном жилье для туристов.

К примеру, в одном из домов на набережной Черной речки есть мини-гостиница, в которой вообще не соблюдаются правила безопасности. Кровати там находятся прямо над трубами с кипятком. К счастью, никакой трагедии в этом хостеле не произошло. Но теплосеть буквально под подушкой – грубейшее нарушение требований безопасности. По закону, действующему в Петербурге, охранная зона сетей составляет пять метров – непосредственно над трубами и в радиусе от них.

– Возводить какие бы то ни было постройки, организовывать парковки, свалки, детские площадки, склады в охранной зоне инженерных сетей категорически запрещено! – отметили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

После трагедии в Перми могут пересмотреть возможность размещение хостелов в подвалах. Фото: ГУП «ТЭК СПб»

Хостел в Петербурге сотрудники ГУП «ТЭК СПб» обнаружили еще в мае 2019 года и не раз писали предписания об освобождении подвала. Но требования были проигнорированы. Помимо труб под кроватями, в хостеле на Черной речке часть теплосетей была спрятана под шкафы из ДСП.

А ПРОВЕРКИ?

Судя по всему, после гибели людей в Перми хостелы в подвалах все же ждут не лучшие времена. Как минимум – проверки. А может, и вообще закрытие. В Совете Федерации обсудят возможность запрета размещения хостелов в подвалах. Кроме того, уже четыре месяца в России работает новый закон, напрямую касающийся мини-гостиниц. С 1 октября хостелы запретили открывать в многоквартирных домах. Можно – только в нежилых помещениях с отдельным входом. После этого, множеству мини-гостиниц в Петербурге пришлось съехать с насиженных мест.

Однако на сегодня в городе действуют не меньше 250 хостелов – такое количество можно найти на популярном сервисе бронирования. Многие из них расположены как раз в подвалах и на цокольных этажах. Например, парочка есть на Коломенской улице, еще один – на Почтамтской. Кроме того, почти на каждом шагу в подвалах Петербурга располагаются и кафе, и бары, и магазины. И в них вполне могут проходить охранные зоны теплосетей. За тем, чтобы трубы были в порядке, следят ресурсоснабжающие организации. Но не в их полномочиях следить за тем, чтобы в подвальных помещениях появлялись мини-гостиницы.

КСТАТИ

Сегодня в ГУП «ТЭК СПб» зарегистрировано 191 нарушение охранных зон теплосетей по всему городу. Как рассказали в предприятии, около трети от этого числа составляют как раз подвалы.