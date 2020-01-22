2020-01-22T14:27:38+03:00
Новости компаний

Авиакомпания «Россия» стала партнером Премии «Серебряный Лучник» - Северо-Запад

Церемония награждения победителей пройдет в Петербурге 7 февраля
Маргарита РЕПИНА
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"Серебряный лучник" - важное событие в сфере PR. Фото: предоставлено оргкомитетом премии."Серебряный лучник" - важное событие в сфере PR. Фото: предоставлено оргкомитетом премии.
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Премия «Серебряный Лучник» - Северо-Запад – одно из самых громких событий рынка PR в нашем регионе. В рамках премии свои лучшие коммуникационные проекты презентуют ведущие компании Северо-Западного федерального округа. В прошлом году исполнительная дирекция зарегистрировала 131 заявку. В 2020 участников ожидается не меньше.

Шорт-лист премии состоит из семи номинаций. По стандартам Национальной премии «Серебряный Лучник» в него войдут проекты, прошедшие отбор по критериям: сложность целей и значимость, аналитическая обоснованность, креативность, оригинальность замысла и осуществления, стратегичность проекта.

Стратегическим партнером премии в этом году стала авиакомпания «Россия». Являясь крупнейшим авиаперевозчиком региона России, предприятие реализует множество социально значимых проектов.

- Авиакомпания ценит качество и профессионализм, именно поэтому АК «Россия» и стала партнером премии «Серебряный Лучник» - Северо-Запад, - отметили организаторы премии

Публичная защита лучших проектов перед жюри и церемония награждения победителей состоятся 7 февраля 2020 в Здании Двенадцати коллегий. У компаний еще есть возможность подать заявку для участия. Сделать это можно на сайте премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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