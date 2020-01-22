Петербург начали украшать ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Улицы Петербурга начали украшать к очень важному для города празднику. 27 января 2020 года Северная столица отметит 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В среду, 22 января, на Невском проспекте начали появляться торжественные флаги и стилизованные знамена.

- В адресную программу оформления города ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады включены все памятные места и места проведения торжественно-памятных мероприятий, - рассказали в комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

На Невском проспекте уже монтируют растяжкиФото: Олег ЗОЛОТО

До начала торжества в Петербурге разместят 2096 различных праздничных украшений. Среди них стилизованные знамена Победы и флаги России. Почти 1400 штук закрепят на фонарях, флагштоках, перевозных флагодержателях и стенах зданий.

76-ю годовщину снятия блокады отметят 27 январяФото: Олег ЗОЛОТО

На Невском проспекте уже растянули композицию с изображением Петропавловской крепости, разорванного кольца и надписью, известной каждому петербуржцу: «900 дней и ночей», а также «1941-1944», - годы блокады.

Также по городу разместили баннеры с изображением медалей и надписью «Город-герой Ленинград». Кроме того, смонтировали подвесы, имитирующие прожекторы блокадного города.

Город украсят до 27 январяФото: Олег ЗОЛОТО

После главных магистралей, украшения появятся также на Пискаревском мемориальном кладбище и между колоннами здания на Университетской набережной, дом 1.

На Невском проспекте уже монтируют растяжкиФото: Олег ЗОЛОТО

На фонарях появятся знамена и флагиФото: Олег ЗОЛОТО

И важные даты для городаФото: Олег ЗОЛОТО

В праздничный день со Стрелки Васильевского острова прогремит Ленинградский салют – ровно в 20:00 прогремят 12 залпов из исторических ЗИС-2 и ЗИС-3.