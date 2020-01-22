Петербургские инженеры стали героями фильма про конструкторов авиадвигателей.

Сотрудники ведущего российского разработчика газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации «ОДК-Климов» стали героями мини-фильма о своей профессии. Ролик под названием «Выбор» был опубликован на Youtube-канале Госкорпорации Ростех, в которую входит предприятие.

Главные герои фильма – инженер и его внук-геймер. Во время прохождения очередной игры подросток заинтересовался двигателестроением. На помощь ему пришел дедушка, который рассказал о работе конструкторов. Вскоре школьник, который до этого не шел на контакт с родственниками, увлеченно расспрашивал его о профессии.

Дедушка рассказал внуку о двигателях, которые тот увидел в компьютерной игре. Фото: скриншот видео.

- Кем я стану, когда вырасту? Каждый из нас хоть раз задавал себе этот вопрос, - говорится в описании ролика. - Принимать решение здесь, конечно же, нужно самостоятельно, но иногда важно прислушаться к близким. Знания сближают поколения, а увлеченность своей профессией позволяет оставаться ребенком в любом возрасте.

Наряду с актерами в кадре появляются реальные инженеры, которые трудятся на производстве. Они рассказывают, как проектируются, создаются в «железе» и проходят испытания современные двигатели для самолетов и вертолетов.

В съемках участвовали сотрудники "ОДК-Климов". Фото: скриншот видео.

- Когда я первый раз увидел двигатель, подумал, насколько нужно быть гениальными людьми, чтобы придумать такую махину, - делятся сотрудники «ОДК-Климов». - Один двигатель, который мы серийно изготавливаем, состоит из 5525 позиций.

Секретом успешной работы петербургские инженеры называют слаженную работу команды. Они отмечают, что каждый механизм – это колоссальный труд огромного количества людей, с которым невозможно справиться в одиночку.