2020-01-22T18:05:20+03:00
Общество

Петербургские инженеры стали героями фильма про конструкторов авиадвигателей

Сотрудники «ОДК-Климов» рассказали о своей работе и вызовах, с которыми они сталкиваются каждый день
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Фильм "Выбор" рассказывает о работе конструкторов авиадвигателей. Фото: скриншот видео.Фильм "Выбор" рассказывает о работе конструкторов авиадвигателей. Фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

Сотрудники ведущего российского разработчика газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации «ОДК-Климов» стали героями мини-фильма о своей профессии. Ролик под названием «Выбор» был опубликован на Youtube-канале Госкорпорации Ростех, в которую входит предприятие.

Главные герои фильма – инженер и его внук-геймер. Во время прохождения очередной игры подросток заинтересовался двигателестроением. На помощь ему пришел дедушка, который рассказал о работе конструкторов. Вскоре школьник, который до этого не шел на контакт с родственниками, увлеченно расспрашивал его о профессии.

Дедушка рассказал внуку о двигателях, которые тот увидел в компьютерной игре. Фото: скриншот видео.

Дедушка рассказал внуку о двигателях, которые тот увидел в компьютерной игре. Фото: скриншот видео.

- Кем я стану, когда вырасту? Каждый из нас хоть раз задавал себе этот вопрос, - говорится в описании ролика. - Принимать решение здесь, конечно же, нужно самостоятельно, но иногда важно прислушаться к близким. Знания сближают поколения, а увлеченность своей профессией позволяет оставаться ребенком в любом возрасте.

Наряду с актерами в кадре появляются реальные инженеры, которые трудятся на производстве. Они рассказывают, как проектируются, создаются в «железе» и проходят испытания современные двигатели для самолетов и вертолетов.

В съемках участвовали сотрудники "ОДК-Климов". Фото: скриншот видео.

В съемках участвовали сотрудники "ОДК-Климов". Фото: скриншот видео.

- Когда я первый раз увидел двигатель, подумал, насколько нужно быть гениальными людьми, чтобы придумать такую махину, - делятся сотрудники «ОДК-Климов». - Один двигатель, который мы серийно изготавливаем, состоит из 5525 позиций.

Секретом успешной работы петербургские инженеры называют слаженную работу команды. Они отмечают, что каждый механизм – это колоссальный труд огромного количества людей, с которым невозможно справиться в одиночку.

Петербургские инженеры стали героями фильма про конструкторов авиадвигателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На трассе под Огоньками пенсионер на «Рено» вылетел под встречный КАМАЗ и погиб
«Метрострой» показал камень-гигант, с которым борются на строительстве «Казаковской»
Специалисты рассказали о вреде аномально теплой зимы в Петербурге
У Дворцовой площади сломались часы, считающие время до ЕВРО-2020
Делегация Санкт-Петербурга встретилась с блокадниками, проживающими в Израиле
Старый тренажер для полетов продали петербургскому университету гражданской авиации за 358 миллионов рублей
В Петербурге собирают подарки и открытки для ветеранов ко Дню снятия блокады Ленинграда
Водитель эвакуатора увез чужую «Ладу», чтобы сдать ее в металлолом
Мужчина сгорел дотла в пожаре, вспыхнувшем из-за электронной плитки
Полицейские, жестоко избившие подростка, предстанут перед судом
27 января со Стрелки Васильевского острова прогремит Ленинградский салют
Мигрант пришел устраиваться на работу на стройку, упал с высоты и погиб
В Петербурге приостановили продажу билетов на выступления комика Долгополова
Вестибюли «Дунайской» и «Проспекта Славы» стали закрывать раньше ради экономии
Редкие краснокнижные грибы выросли в Петербурге
Пенсионеров Ленобласти научат оплачивать онлайн квитанции за ЖКХ
Блокадники, проживающие в Израиле, получат юбилейные медали к 75-летию Победы
У безработной петербурженки украли 5 миллионов рублей и кольцо с бриллиантом
«Голодный» девятиклассник с газовым баллончиком ограбил продуктовый магазин в Петербурге