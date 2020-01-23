Странствия Геральта и домашние уроки здоровья: что читали петербуржцы на новогодних каникулах
Основываясь на данные сервиса МТС Библиотека, специалисты сделали выводы, что читатели отдавали предпочтение книгам, которые сейчас в тренде благодаря рекламным кампаниям одноименных фильмов. Так, самой популярной электронной книгой у петербуржцев оказался цикл «Ведьмак» Анджея Сапковского, немного уступило ему произведение «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана. Третье место - у книги «Текст» Дмитрия Глуховского (по книге также был снят фильм).
Топ-3 популярных электронных книг на новогодних каникулах:
1. Сборник «Ведьмак», Анджей Сапковский;
2. «Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман;
3. «Текст», Дмитрий Глуховский.
По данным сервиса электронных книг «МТС Библиотека», средняя активность пользователей сервиса была всего лишь на треть ниже, чем в обычную ночь. В целом, на каникулах с 1 по 9 января любители литературы прочитали на 35% больше книг, чем за аналогичный период в декабре 2019 года.На новогодних каникулах пользовался популярностью сборник физических упражнений для желающих вернуться к здоровому образу жизни «Домашние уроки здоровья. Гимнастика без тренажеров. 50 незаменимых упражнений для дома и зала», Сергей Бубновский и жизнеутверждающий роман азербайджанского писателя Эльчина Сафарли «Когда я вернусь, будь дома».
ИСТОЧНИК KP.RU