2020-01-23T14:50:54+03:00
Общество

Странствия Геральта и домашние уроки здоровья: что читали петербуржцы на новогодних каникулах

Эксперты проанализировали литературные предпочтения петербуржцев в новогодние каникулы
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Фото предоставлено пресс службой МТС.Фото предоставлено пресс службой МТС.
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Основываясь на данные сервиса МТС Библиотека, специалисты сделали выводы, что читатели отдавали предпочтение книгам, которые сейчас в тренде благодаря рекламным кампаниям одноименных фильмов. Так, самой популярной электронной книгой у петербуржцев оказался цикл «Ведьмак» Анджея Сапковского, немного уступило ему произведение «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана. Третье место - у книги «Текст» Дмитрия Глуховского (по книге также был снят фильм).

Топ-3 популярных электронных книг на новогодних каникулах:

1. Сборник «Ведьмак», Анджей Сапковский;

2. «Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман;

3. «Текст», Дмитрий Глуховский.

По данным сервиса электронных книг «МТС Библиотека», средняя активность пользователей сервиса была всего лишь на треть ниже, чем в обычную ночь. В целом, на каникулах с 1 по 9 января любители литературы прочитали на 35% больше книг, чем за аналогичный период в декабре 2019 года.На новогодних каникулах пользовался популярностью сборник физических упражнений для желающих вернуться к здоровому образу жизни «Домашние уроки здоровья. Гимнастика без тренажеров. 50 незаменимых упражнений для дома и зала», Сергей Бубновский и жизнеутверждающий роман азербайджанского писателя Эльчина Сафарли «Когда я вернусь, будь дома».

ИСТОЧНИК KP.RU

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