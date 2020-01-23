2020-01-23T15:41:23+03:00
Звезды

«Ленинград» для прощального концерта выбрал «петербургский Альберт-холл» вместо «Газпром Арены»

В честь этого на арене появилась мемориальная табличка
Поделиться:
Шнур решил красиво уйти со сцены - в «петербургском Альберт-холле».Шнур решил красиво уйти со сцены - в «петербургском Альберт-холле».Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сергей Шнуров несколько раз объявлял, что его группировка «Ленинград» завершает существование в нынешнем виде и вот-вот даст прощальный концерт. Стало очевидно, что вовсе не прошедший осенью концерт на «Газпром арене», а уникальное новогоднее шоу «Ленинграда» в «петербургском Альберт-холле» - КСК «Тинькофф арена» и оказалось той самой финальной точкой, которая вошла в историю.

Выбор на именно эту площадку для столь важного концерта у Шнурова пал не случайно. Новый зал уже многие артисты и народ прозвали «петербургским Альберт-холлом» за схожесть со знаменитым лондонским «старшим братом». Из-за уникального деревянного купола, создающего такую акустику, что даже без подзвучки артиста отлично слышно с каждого места. А также из-за уникальной теплой атмосферы, которая возникает благодаря сравнительно небольшому размеру и овальной форме трибун. Это делает артиста хорошо видимым всем зрителям без исключения.

Сразу после трансляции на огромном телеэкране традиционного новогоднего поздравления президента, Сергей Шнуров и его музыканты, как ураган, поднялись на сцену и отправили старый год и все плохое, что в нем было. За три часа концерта прозвучали практически все легендарные хиты «Ленинграда». Публика «стояла на ушах». Причем, как на трибунах, где можно было купить билеты по весьма демократичным ценам, так и на танцполе, у столиков, где за шанс видеть уходящий со сцены «Ленинград» просили выложить не менее 100 тысяч рублей за место.

«Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец,

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец», - ровно год назад объявил Шнуров.

И вот музыканты уходят на неопределенное время в творческий отпуск, во время которого их лидер будет сниматься в кино, вести телепрограммы.

Что же касается «Тинкофф арены», пока на ней не прибита мемориальная табличка: «Здесь был финальный концерт группировки «Ленинград». Однако, сюда уже водят на экскурсии туристов. Страстных поклонников у легенды нашей рок-сцены хватает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Петербуржец вез из Финляндии умные часы на 1500 евро «для себя, папы и мамы»
Ленинградский зоопарк показал на фото миленькую выдру
Древнее захоронение нашли в Ленинградской области
РЖД: Пассажирам с электронной регистрацией не нужно распечатывать билеты
Директора фонда капремонта оштрафовали за невыполнение капремонта
Нерадивая мать почти год не выплачивала своим дочерям алименты
В Ленобласти предложили предприятиям взять шефство над мемориальными комплексами
В Израиле открыли «Свечу памяти» в честь защитников и жителей блокадного Ленинграда
Под конец недели в Петербурге выпадет снег
Полиция помогла студентке консерватории отыскать уникальный аксессуар для инструмента
На Петроградской стороне два 17-летних подростка ранили ножом и ограбили прохожего
Все концерты стендап-комика Долгополова, которого разыскивает МВД, отменены
Завхоз петербургского Главка присвоил служебный квадроцикл полицейских Курортного района
Китаянку госпитализировали с подозрением на новый смертельный вирус в Санкт-Петербурге
На Московском проспекте две машины вылетели на тротуар, чуть не задев пешеходов
На Васильевском острове при падении из окна погиб 19-летний гражданин Китая
В Авиагородке рядом с Пулково красочно горела постройка, принадлежащая аэропорту
80 килограммов итальянской косметики спрятал водитель автобуса рейса из Эстонии в Петербург
В Петербурге профессионал из любви к искусству угнал старый «Запорожец»
Шкуру тигра из коллекции географа Семенова-Тян-Шанского делят в Петербурге
На станции «Сенная площадь» почти три месяца будут ремонтировать эскалатор
Станция метро «Политехническая» закрыта на вход
На Лесном проспекте четверо мошенников развели водителя «Мерседеса» на 1,5 миллиона рублей
Улица превратилась в реку в Московском районе Петербурга
Петербурженка отсудила 200 тысяч у службы соцтакси из-за падения с подъемника в инвалидной коляске
На Богатырском проспекте «бамблби» не успел трансформироваться и влетел под «Петровича»
Вор-неудачник сломал ногу, убегая с похищенной картиной на выставке в Петербурге
В Петербурге назвали самые высокооплачиваемые вакансии 2020 года
Проснувшись утром, жительница Мурина увидела в комнате вора-шутника