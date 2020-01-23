«Ленинград» для прощального концерта выбрал «петербургский Альберт-холл» вместо «Газпром Арены»

Сергей Шнуров несколько раз объявлял, что его группировка «Ленинград» завершает существование в нынешнем виде и вот-вот даст прощальный концерт. Стало очевидно, что вовсе не прошедший осенью концерт на «Газпром арене», а уникальное новогоднее шоу «Ленинграда» в «петербургском Альберт-холле» - КСК «Тинькофф арена» и оказалось той самой финальной точкой, которая вошла в историю.

Выбор на именно эту площадку для столь важного концерта у Шнурова пал не случайно. Новый зал уже многие артисты и народ прозвали «петербургским Альберт-холлом» за схожесть со знаменитым лондонским «старшим братом». Из-за уникального деревянного купола, создающего такую акустику, что даже без подзвучки артиста отлично слышно с каждого места. А также из-за уникальной теплой атмосферы, которая возникает благодаря сравнительно небольшому размеру и овальной форме трибун. Это делает артиста хорошо видимым всем зрителям без исключения.

Сразу после трансляции на огромном телеэкране традиционного новогоднего поздравления президента, Сергей Шнуров и его музыканты, как ураган, поднялись на сцену и отправили старый год и все плохое, что в нем было. За три часа концерта прозвучали практически все легендарные хиты «Ленинграда». Публика «стояла на ушах». Причем, как на трибунах, где можно было купить билеты по весьма демократичным ценам, так и на танцполе, у столиков, где за шанс видеть уходящий со сцены «Ленинград» просили выложить не менее 100 тысяч рублей за место.

«Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец,

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец», - ровно год назад объявил Шнуров.

И вот музыканты уходят на неопределенное время в творческий отпуск, во время которого их лидер будет сниматься в кино, вести телепрограммы.

Что же касается «Тинкофф арены», пока на ней не прибита мемориальная табличка: «Здесь был финальный концерт группировки «Ленинград». Однако, сюда уже водят на экскурсии туристов. Страстных поклонников у легенды нашей рок-сцены хватает.