2020-01-23T20:20:29+03:00
Политика

Санкт-Петербург и Иерусалим будут развивать экономические отношения

Первые лица города пообщались с израильскими блокадниками и приняли участие в открытии «Свечи памяти»
Дмитрий ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Санкт-Петербург планирует развивать сотрудничество с Иерусалимом в деле развития промышленности и строительства технопарков. Фото: Законодательное собрание Санкт-ПетербургаСанкт-Петербург планирует развивать сотрудничество с Иерусалимом в деле развития промышленности и строительства технопарков. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга
Изменить размер текста:

Санкт-Петербург укрепляет деловые, экономические и культурные связи с Израилем. Накануне, 21 января, в Землю обетованную с рабочим визитом отправилась официальная делегация, которую возглавил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Также участие в работе делегации принял председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Программа вышла насыщенной и продуктивной: за время пребывания в Израиле первые лица Санкт-Петербурга успели затронуть вопросы торгово-экономического сотрудничества и культурного наследия обеих стран.

Так, одним из ключевых моментов визита стала встреча Александра Беглова с представителями израильского бизнес-сообщества, которая состоялась в Иерусалиме. На встрече, помимо прочего, обсуждалось участие израильских предпринимателей в развитии петербургской промышленности и создание технопарков.

По словам первых лиц города, контакты с Иерусалимом уже налажены - теперь их нужно развивать и укреплять. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

По словам первых лиц города, контакты с Иерусалимом уже налажены - теперь их нужно развивать и укреплять. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

- Мы заинтересованы в привлечении израильских инвестиций, в создании совместных предприятий, совместном инвестировании определенных проектов, - отметил Беглов. - Нам также интересны такие научные исследования, которые продвигают эффективные производства, создают новые высокотехнологичные рабочие места.

Но, пожалуй, главным событием – с точки зрения исторической и человеческой памяти так уж точно – стало открытие в Иерусалиме «Свечи памяти», первого в дальнем зарубежье монумента, посвященного трагедии и подвигу блокадного Ленинграда. За день до торжественной церемонии первые лица Санкт-Петербурга встретились с блокадниками, проживающими в Израиле. Встреча вышла теплой и душевной – губернатор поблагодарил собравшихся за мужество и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы».

А вот церемония открытия монумента, напротив, стала, как ей и полагается, торжественной и громкой. Под мелодию «Священная война» и щелчки фотоаппаратов президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сняли со «Свечи памяти» символическое покрывало.

Одним из главных событий во время визита делегации стало открытие «Свечи памяти» - первого в дальнем зарубежье монумента, посвященного трагедии и подвигу блокадного Ленинграда. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Одним из главных событий во время визита делегации стало открытие «Свечи памяти» - первого в дальнем зарубежье монумента, посвященного трагедии и подвигу блокадного Ленинграда. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

- В эти дни, в годовщину Ленинградского Дня Победы, мысли миллионов людей, как ниточки, ведут в блокадный Ленинград, - рассказал Вячеслав Макаров. - Память о жертвах войны тесно связывает народы России и Израиля. 900-дневная блокада Ленинграда – наша общая боль. Подвиг жителей осажденного города - наша общая гордость.

Председатель Заксобрания также выразил благодарность скульпторам, создавшим монумент.

Этого события с нетерпением ждали жители блокадного Ленинграда, сегодня живущие в Израиле, - подчеркнул он. - Мемориал – символ нашей общей борьбы за правду о Великой Отечественной войне. Долг потомков – сделать вечной память о том, что было в блокаду»,

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Не травите министра культуры за мат в соцсетях. На всех нас есть компромат»: Олег Кашин - о том, как интернет для всех стал цензором
Известный публицист в эфире радио «КП» разбирался, как мы хотели свободы, а оказались в сетевом средневековом тоталитаризме [видео]
Первые распоряжения нового премьера: внести изменения в бюджет и дать россиянам деньги, которые им причитаются
Главной задачей своего правительства Михаил Мишустин назвал рост доходов россиян и уровня рождаемости, поддержку нуждающихся, качественное здравоохранение и образование [видео]
Новости 24
Суд лишил водительских прав девятерых автомобилистов-наркоманов из Купчино
Разбуженный из-за теплой зимы медведь вышел на трассу под Тихвином
Появилось видео, как в Петербурге машина ДПС сбивает опрометчивого пешехода на «зебре»
В Пушкине машина ДПС сбила невнимательного пешехода на «зебре»
Главгосэкспертиза разрешила расширить Колтушское шоссе от КАДа до Колтушей
После гибели двух подростков на «зебре» под площадью Мужества требуют сделать подземный переход
Петербуржец вез из Финляндии умные часы на 1500 евро «для себя, папы и мамы»
Ленинградский зоопарк показал на фото миленькую выдру
Древнее захоронение нашли в Ленинградской области
РЖД: Пассажирам с электронной регистрацией не нужно распечатывать билеты
Директора фонда капремонта оштрафовали за невыполнение капремонта
Нерадивая мать почти год не выплачивала своим дочерям алименты
В Ленобласти предложили предприятиям взять шефство над мемориальными комплексами
В Израиле открыли «Свечу памяти» в честь защитников и жителей блокадного Ленинграда
Под конец недели в Петербурге выпадет снег