Санкт-Петербург и Иерусалим будут развивать экономические отношения

Санкт-Петербург укрепляет деловые, экономические и культурные связи с Израилем. Накануне, 21 января, в Землю обетованную с рабочим визитом отправилась официальная делегация, которую возглавил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Также участие в работе делегации принял председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Программа вышла насыщенной и продуктивной: за время пребывания в Израиле первые лица Санкт-Петербурга успели затронуть вопросы торгово-экономического сотрудничества и культурного наследия обеих стран.

Так, одним из ключевых моментов визита стала встреча Александра Беглова с представителями израильского бизнес-сообщества, которая состоялась в Иерусалиме. На встрече, помимо прочего, обсуждалось участие израильских предпринимателей в развитии петербургской промышленности и создание технопарков.

По словам первых лиц города, контакты с Иерусалимом уже налажены - теперь их нужно развивать и укреплять. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

- Мы заинтересованы в привлечении израильских инвестиций, в создании совместных предприятий, совместном инвестировании определенных проектов, - отметил Беглов. - Нам также интересны такие научные исследования, которые продвигают эффективные производства, создают новые высокотехнологичные рабочие места.

Но, пожалуй, главным событием – с точки зрения исторической и человеческой памяти так уж точно – стало открытие в Иерусалиме «Свечи памяти», первого в дальнем зарубежье монумента, посвященного трагедии и подвигу блокадного Ленинграда. За день до торжественной церемонии первые лица Санкт-Петербурга встретились с блокадниками, проживающими в Израиле. Встреча вышла теплой и душевной – губернатор поблагодарил собравшихся за мужество и вручил им юбилейные медали «75 лет Победы».

А вот церемония открытия монумента, напротив, стала, как ей и полагается, торжественной и громкой. Под мелодию «Священная война» и щелчки фотоаппаратов президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сняли со «Свечи памяти» символическое покрывало.

Одним из главных событий во время визита делегации стало открытие «Свечи памяти» - первого в дальнем зарубежье монумента, посвященного трагедии и подвигу блокадного Ленинграда. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

- В эти дни, в годовщину Ленинградского Дня Победы, мысли миллионов людей, как ниточки, ведут в блокадный Ленинград, - рассказал Вячеслав Макаров. - Память о жертвах войны тесно связывает народы России и Израиля. 900-дневная блокада Ленинграда – наша общая боль. Подвиг жителей осажденного города - наша общая гордость.

Председатель Заксобрания также выразил благодарность скульпторам, создавшим монумент.

Этого события с нетерпением ждали жители блокадного Ленинграда, сегодня живущие в Израиле, - подчеркнул он. - Мемориал – символ нашей общей борьбы за правду о Великой Отечественной войне. Долг потомков – сделать вечной память о том, что было в блокаду»,