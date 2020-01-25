В соцсетях переживают за состояние здоровья Михаила Боярского из-за нового фото

Актриса театра и кино Елизавета Борская разместила в своем Instagram-аккаунте фотографию с семейного праздника. На снимке она вместе с отцом Михаилом Боярским, мамой Ларисой Луппиан и братом Сергеем. Родственники собрались вместе, чтобы отметить 40-летие Сергея.

- Мой друг, моя гордость, мой тыл, мой советчик, самый добрый, порядочный и весёлый, мой дорогой брат. С Днём Рождения! Будь здоров и счастлив! 40 лет - полёт нормальный. Люблю! – сформулировала сове поздравление Елизавета.

Однако внимательных поклонников больше привлек болезненный вид главы семейства, чем день рождение его старшего сына. В домашней обстановке Михаил Сергеевич никогда не носит свои фирменные аксессуары - шляпу и очки. И поэтому выглядит иначе.

«Отец болен?», «Как будто другой человек», «Берегите его» - воскликнули подписчики в комментариях.

Михаил Сергеевич и сам недавно был юбиляром. Свои 70 лет он отметил в конце декабря на сцене, чередой премьерных спектаклей «В этом милом старом доме» и дал несколько концертов. Но в последних многочисленных интервью Боярский больше всего переживает не за себя, а здоровье своей жены. Лариса Луппиан всю жизнь отдала заботам о семье, работала лишь иногда в удовольствие. Но недавно заняла ответственный пост худрука театра имени Ленсовета

«Ларисе очень сложно разрываться между театром и семьей. Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах», - признался Боярский.