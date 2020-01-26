2020-01-26T10:27:32+03:00
Происшествия

В Петербурге пьяный «самурай» ворвался в бар с мечом и разгромил его, угрожая посетителям

Дебоширом оказался сын хозяйки заведения
Роман ЛЯЛИН
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Мужчина порубил мечом мебель Фото: vk.com/dorinspbМужчина порубил мечом мебель Фото: vk.com/dorinspb
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Необычное представление накануне вечером в баре в центре Петербурга устроил 41-летний петербуржец. Мужчина явился в заведение на Гороховой улице с настоящим самурайским мечом и стал кричать, что все тут разгромит. Веселящиеся посетители бара не оценили идею несостоявшегося самурая и поспешили на выход. Поэтому искусство владения мечом бойцу пришлось отрабатывать в одиночку.

В итоге пьяный "самурай" разгромил мечом весь бар, разломал мебель, изрезал стены и разрубил деревянные столы напополам. Правда, такой боевой подготовки никто не оценил. Перепугавшиеся посетителя заведения вызвали сотрудников полиции. Силовики не испугались меча и быстро скрутили лихого бойца.

Мужчина показал искусство владения мечом в баре, но посетители это не оценили Фото:vk.com/dorinspb

Мужчина показал искусство владения мечом в баре, но посетители это не оценили Фото:vk.com/dorinspb

- На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали пьяного мужчину, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Полицейские установили, что задержанный является сыном хозяйки заведения. В результате инцидента пострадавших нет.

Меч уже изъяли сотрудники полиции Фото: vk.com/dorinspb

Меч уже изъяли сотрудники полиции Фото: vk.com/dorinspb

Полицейские уже выяснили, что дебоширом оказался сын хозяйки бара. Теперь они вникают в семейные разногласия, чтобы выяснить, зачем горе-самурай стал крушить заведение мечом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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