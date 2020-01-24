Участниками гала-концерта рождественского фестиваля «Под звездой Вифлеема» стали 400 юных петербуржцев

В Петербурге прошел Гала-концерт IV Рождественского фестиваля «Под звездой Вифлеема на Выборгской стороне». Событие объединило более 400 учащихся из учреждений дополнительного образования и школ Выборгского, Калининского, Василеостровского, Адмиралтейского и Приморского районов города.

Инициатором фестиваля выступил Дом детского творчества «Союз», при поддержке Администрации Выборгского района и Выборгского Благочиния. На мероприятии присутствовал Протоиерей Александр Будников, благочинный Выборгского благочиннического округа Санкт- Петербургской епархии русской православной церкви и директор Центра духовной культуры и образования Выборгского района иерей Александр Генгель.

Фото: предоставлено организаторами.

Помимо школьников в Белом зале Политехнического Университета выступили солистка Санкт-Петербургского музыкального театра Людмила Окель, концертмейстер Ольга Горностай и камерный хор «Визант» Центра творческого развития и гуманитарного образования «На Васильевском».

Директор Дома детского творчества «Союз» Елена Широкова и представители Выборгского благочиния поздравили всех гостей и участников фестиваля: им вручили дипломы и памятные книги.

- Атмосфера была наполнена радостью, добром, светом, теплом и благодатью, в которой каждый смог прикоснутся к светлому и чистому празднику Рождества, - рассказывают организаторы. - Мы благодарим педагогов и учащихся за обращение к рождественской тематике и к русской духовной музыкальной культуре.

По традиции, завершился концерт песней «Рождество», которую исполнил сводный хор Лауреатов фестиваля.