Вундеркинды со всей России представят в Петербурге свои проекты

XVI Балтийский научно-инженерный конкурс - крупнейший смотр научных работ школьников со всей страны. В этом году он объединил более 2000 школьников из 71 региона РФ, Республики Беларусь, Казахстана, Украины и Азербайджана. В начале февраля авторы лучших проектов соберутся в Петербурге, чтобы представить свои работу научному и бизнес-сообществу.

Заявки принимались по 10 научным направлениям: робототехника, экология, биология, химия, физика, техника, программирование, медицина, науки о Земле и математика. В финал отобрано более 350 проектов, более 450 школьников вошли в число финалистов.

Все желающие смогут посмотреть проекты финалистов на выставке научных работ. Более того, в ходе выставке авторы представят свои проекты и зрителям, и членам жюри. Посетить выставку можно 5 февраля с 14.00 до 19.00. В программе - бесплатные научно-популярные лекции, шоу и мастер-классы по астрономии, физике, химии, биологии, антропологии, экологии, которые окажутся интересными и для детей, и для взрослых. Гости Пространства Точка Кипения на проспекте Медиков узнают о новейших разработках и экспериментах, инновационных решениях и достижениях российской и зарубежной науки. Лекции проведут профессора петербургских вузов, руководители компаний, учёные и исследователи, которые ежедневно используют наукоемкие технологии в своих отраслях.

Помимо лекций запланирована и интерактивная программа: химическое шоу от Политеха, скоростные полёты моделей самолетов, мастер-классы по робототехнике и объемному Вход свободный по предварительной регистрации на https://baltkonkurs.ru.