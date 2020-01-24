2020-01-24T11:51:13+03:00
Досуг

Ксения Раппопорт примет участие в проекте «Желтые звезды», посвященном жертвам холокоста

Концерт продет в Большом зале Филармонии им. Шостаковича
Маргарита РЕПИНА
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Проект "Желтые звезды" пройдет в Петербурге в шестой раз. Фото: предоставлено организаторами.Проект "Желтые звезды" пройдет в Петербурге в шестой раз. Фото: предоставлено организаторами.
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В память о жертвах холокоста в Петербурге пройдет проект «Желтые звезды». Событие приурочено к Международному дню памяти, объявленном ООН 27 января, в день освобождения Освенцима советскими войсками в 1945 году.

Проект организован Фондом поддержки музыкального образования и Санкт-Петербургской филармонией и задуман как дань памяти, вне зависимости от национальности и вероисповедания слушателей.

- По примерным оценкам только в Освенциме были замучены и сожжены более миллиона евреев. Ныне мы не найдем их могил. Их пепел развеян, - объясняют задумку организаторы. - У этого народа есть традиция: на могилы ушедших приносить не цветы, а небольшие камешки. А еще говорят, что камни эти - как приглашение для искры души умершего спуститься и побыть на земле с живыми. Миссия проекта «Желтые звезды» - собраться хотя бы раз в год для того, чтобы каждый мог положить свой маленький камешек к подножию их несуществующих могил.

В разные годы в «Желтых звездах» принимали участие Чулпан Хаматова, Максим Венгеров, Сергей Накаряков, Юлиан Милкис и другие.

В 2020 году на сцене отрывки из книги «Брут» прочтет Ксения Раппопорт. За дирижерским пультом, как и всегда, выступит Владимир Альтшулер. Он возглавит Академический симфонический оркестр филармонии. Особым событием станет участие в проекте флорентийского квартета «Клезмерата Фиорентина». В программе вечера: Шнитке «Концерт для фортепиано и струнного оркестра», Симфониетта номер 1 «На еврейские темы» Вайнберга и импровизации на темы хасидских нигунове .

КОНКРЕТНО

Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д.Шостаковича, Михайловская улица, 2. 28 января, 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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