Театральное дефиле Валентина Юдашкина представят на сцене Александринского театра

В День Святого Валентина на основной сцене Александринского театра петербуржцам покажут уникальный проект «Еще раз о любви», автором которого стал народный художник России Валентин Юдашкин. Зрителей ждет масштабное театральное дефиле, в котором сольются три великих искусства.

- Стиль и головокружительная роскошь костюмов одного из самых востребованный модельеров России Валентина Юдашкина, сцены из лучших спектаклей и хореографические миниатюры соединятся в красочном шоу, поражающем разнообразием стилей и оригинальностью художественного исполнения, - объясняют задумку авторы постановки.

Артисты Мариинского, Александринского театров, солисты и оркестр театра «Санктъ-Петербургъ Опера», дом моды Валентина Юдашкина представят шоу-концерт, ключевой темой которого станет любовь. Артисты исполнят арии и дуэты, сцены из спектаклей золотого фонда оперной и балетной классики. Это и «Ромео и Джульетта» Гуно и Берлиоза, «Лоэнгрин» Вагнера, «Богема» Пуччини, «Дон Кихот» Минкуса, «Сельская честь» Масканьи, «Сильва» Кальмана, «Паяцы» Леонкавалло и «Лебединое озеро» Чайковского. Автор сценария и режиссер – народный артист России Юрий Александров.