Телеканал «Санкт-Петербург» посвятит эфир Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Приближается важный для каждого петербуржца, ленинградца день - 27 января. 76 лет назад Ленинград, героически оборонявшийся от фашистских войск на протяжении почти 900 дней, был освобожден. В честь этого праздника телеканал «Санкт-Петербург» разработал специальную тематическую программу вещания. Зрители увидят прямые трансляции памятных мероприятий, концерты и любимые с детства фильмы.

Начнется эфир 27 января в 6.55. Корреспонденты программы «Утро в Петербурге» расскажут о том, как проходят последние приготовления к памятным мероприятиям непосредственно с мест их проведений: Пискаревского кладбища, Дворцовой площади, а ведущие и гости эфира обсудят события тех лет, а также неожиданные аспекты жизни в осажденном городе.

В 10.40 телеканал начнет прямую трансляцию с Пискаревского мемориального кладбища, где пройдет траурная церемония возложения венков.

Прямой эфир памяти продолжит в 15.00 концерт «Ленинградская победа» из БКЗ «Октябрьский». В нем примут участие любимые петербуржцами артисты: Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Олег Погудин, Василий Герелло, Фарух Рузиматов, Татьяна Буланова, Зара, Николай Мартон и др.

Вниманию зрителей телеканал предложит три программы из документального цикла «Непокоренная красота». Каких усилий стоило спасти и сохранить красоту Ленинграда, и как город возрождался из блокадного пепла? На эти вопросы отвечают создатели программы.

Эфир дополнят легендарные художественные фильмы о блокаде: «Ленинградская симфония» Захара Аграненко, «Балтийское небо» Владимира Венгерова и «Зимнее утро» Николая Лебедева.

В 21.00 прогремит праздничный салют. Его в режиме реального времени телеканал «Санкт-Петербург» покажет с лучших точек специально для всех тех, кто присоединится к прямой трансляции в эфире и в сети Интернет.