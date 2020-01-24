2020-01-24T17:05:28+03:00
Новости компаний

ВТБ запустил беззалоговое автокредитование

Ставка всего 9 процентов
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ВТБ запустил беззалоговое автокредитование. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.ВТБ запустил беззалоговое автокредитование. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
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ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запускает новую программу беззалогового автокредитования, по которой клиент сможет приобрести автомобиль или моторизированную технику без первоначального взноса. Минимальная ставка по кредиту – от 9% годовых при условии страхования транспортного средства на весь срок, включая дисконт 1 п.п. для зарплатных клиентов.

В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Срок кредитования – от года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут.

- Мы предлагаем более привлекательную ставку по сравнению с кредитами наличными, что для конечного покупателя делает автомобиль или мотоцикл ещё доступнее, - подчеркивает начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. - Запуск данного продукта позволит нам в дальнейшем перевести процесс получения таких кредитов полностью в цифровой формат.

Подать заявку по новой программе можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов, а оформить кредит – как в центрах автокредитования ВТБ, так и в автосалонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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