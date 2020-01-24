ВТБ запустил беззалоговое автокредитование

ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запускает новую программу беззалогового автокредитования, по которой клиент сможет приобрести автомобиль или моторизированную технику без первоначального взноса. Минимальная ставка по кредиту – от 9% годовых при условии страхования транспортного средства на весь срок, включая дисконт 1 п.п. для зарплатных клиентов.

В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Срок кредитования – от года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут.

- Мы предлагаем более привлекательную ставку по сравнению с кредитами наличными, что для конечного покупателя делает автомобиль или мотоцикл ещё доступнее, - подчеркивает начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. - Запуск данного продукта позволит нам в дальнейшем перевести процесс получения таких кредитов полностью в цифровой формат.

Подать заявку по новой программе можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов, а оформить кредит – как в центрах автокредитования ВТБ, так и в автосалонах.