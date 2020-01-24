20-летний спортсмен из Петербурга взял золото на чемпионате Европы по фигурному катанию

Петербуржец Дмитрий Алиев взял золото на Чемпионате Европы по фигурному катанию, который сейчас проходит в австрийском городе Грац. Событие грандиозное: до Алиева эту награду российский спортсмен в последний раз брал восемь лет назад – тогда обладателем заветной медали стал «король катка» Евгений Плющенко.

Тренер юноши (Алиеву всего 20 лет), мастер спорта по фигурному катанию Евгений Рукавицын на вопросы отвечает сдержанно и коротко. Рабочий настрой – победа, конечно, есть победа, но расслабляться нельзя.

В программу, которую откатал Алиев, входит четверной лутц - пржок с вращением, самый сложный из всех элементов в фигурном катании. сообщество "Фигурное катание России" ВКонтакте

-У меня было полное ощущение того, что Дима сюда, в Грац, приехал во всеоружии, - рассказывает тренер. – Настолько он горел желанием работать, желанием показать все, на что он способен. И самое главное, что ни одна мелочь, ни одна проблема извне не помешала нам тренироваться. Знаете, как это бывает обычно – то автобус задержится, то багаж не придет, то графики тренировок сдвинутся. Здесь было все четко, точно – поэтому ни на что не пришлось отвлекаться.

До Дмитрия Алиева золото чемпионата Европы восемь лет назад выигрывал Евгений Плющенко. Однако с тех пор, отмечает Рукавицын, фигурное катание шагнуло далеко вперед.

- В 2012-м, например, практически никто в произвольной программе не прыгал четверной лутц (прыжок с вращением, самый сложный элемент в фигурном катании – прим.ред.), - рассказывает Рукавицын. – А сейчас это – неотъемлемый элемент выступлений на международных соревнованиях. Дима четверной лутц исполнял на каждом соревновании этого сезона – в Братиславе, Лас-Вегасе, Москве и так далее.

Напомним, чемпионат Европы-2020 проходит в Австрии с 20 по 26 января. Спортсмены выступают в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Еще одно достижение петербуржцев - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поставили мировой рекорд в парном катании. Фото: сообщество "Фигурное катание России" ВКонтакте

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Успехи петербуржцев на Чемпионате Европы победой Дмитрия Алиева отнюдь не исчерпываются. В короткой программе пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского установила новый мировой рекорд – они набрали 82,34 балла. Предыдущий самый высокий результат в этой категории принадлежал китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну – на этапе Гран-при в Японии они набрали 81,27 балла.