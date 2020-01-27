«Ехала навестить родителей»: В перевернувшейся в Ленобласти маршрутке погибла управляющая магазина «Буду мамой»

В аварии в перевернувшейся на 48 километре трассы А-120 маршрутке №851 погибла 27-летняя Александра Петрова. Девушка ехала в "Газели" по маршруту "Санкт-Петербург – Сланцы", когда водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась. Александра от травм погибла на месте. Еще пять человек были доставлены в больницу с переломами и ушибами. Маршрутку вынесло с дороги, предварительно, из-за снега и гололеда.

Для родственников и друзей Александры ее гибель стала шоком. Девушка переехала в Петербург из Сланцев, где у нее осталась мама. Саша часто навещала родственницу, поэтому этот маршрут для нее был хорошо знаком.

Александра ехала навестить свою мамуФото: СОЦСЕТИ

- Саша работала управляющей в магазине "Буду мамой", - рассказали "КП-Петербург". - Мы до сих пор не можем поверить в ее смерть. В тот день она поехала навестить свою маму. Она ездила к родителям раз в несколько месяцев. Мама ее ждала, а потом ей позвонили и сказали, что дочки больше нет.

У Саши в последнее время начала налаживаться личная жизнь. До этого она у нее была непростой.

Александра единственная погибла в аварииФото: СОЦСЕТИ

- Мы раньше были женаты с Сашей, - рассказал "КП-Петербург" гражданский муж Александры Евгений. - А недавно снова сошлись, начали жить вместе. Планировали дальнейшую жизнь. А сейчас вот вместе этого еду к ней в морг.

Дату и место похорон семья пока не назначила. Причины ДТП сейчас выясняют сотрудники полиции.

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