Изрубил детей топором: СК завершил расследование жестокого убийства семьи бизнесмена, произошедшее 15 лет назад

Следственное управление СК России по Петербургу завершило расследование громкого и жестокого убийства бизнесмена, а также его жены и двоих детей, которое было совершено еще в 2005 году. Найти заказчика и исполнителя расправы удалось лишь 13 лет спустя.

- По данным следствия, заказчик, испытывая личную неприязнь к своему бывшему компаньону по бизнесу, возникшую на почве коммерческого конфликта, решил совершить его убийство, а также, из мести, убийство его супруги и их детей в возрасте 11 и 14 лет, - сообщает пресс-служба регионального СК

Пачкать свои руки кровью коммерсант не захотел и нанял киллера за 10 тыс. долларов США. Убийцей оказался неоднократно судимый мужчина. Он изучил образ жизни жертвы и 15 августа 2005 года влез на участок в Белоострове, где жил бизнесмен.

В бане изувер топором зарубил 14-летнюю девочку, нанеся ей 7 ударов по голове. Потом, на кухне коттеджа, из автомата застрелил жену бизнесмена. Затем обвиняемый прошел в детскую комнату, где от него пытался спрятаться 11-летний мальчик и убил его 4 ударами топора по голове, для верности выстрелив в голову из автомата.

Последним погиб глава семьи. Его киллер расстрелял на лестнице, ведущей на второй этаж дома. Потом убийца сбежал с места преступления, выбросив автомат по дороге. По телефону он отчитался об исполнении заказа и позднее получил гонорар.

Долгие годы дело оставалось «глухарем» для следователей, но развязка наступила через 13 лет. Уже из-за семейного дела. В 2017 году жена кровожадного коммерсанта покончила с собой. При разделе наследства мужчина пообещал сестре покойной отдать 8 миллионов рублей и написал расписку, однако вернул лишь часть денег. Женщина посоветовалась с дочкой и пошла в суд. Там иск приняли.

Недолго думая, мужчина решил разобраться с проблемой старым способом. Он нанял киллера, чтобы убить дочь сестры жены. По его мнению это должно было прекратить все судебные разбирательства. Вот тут коммерсанту не повезло. Нанятым через посредника (тот и сообщил в полицию) «киллером» оказался оперативник. Цена за убийство была привычной - 10 тысяч долларов.

Для заказчика был разыгран настоящий спектакль и при осмотре «трупа» тот передал 600 тысяч рублей за выполнение заказа. Тут мужчину и повязали. На допросе он неожиданно признался не только в организации данного «убийства», но и в событиях 13-летней давности. Позднее все сказанное подтвердил и киллер который сидел в тюрьме за другие преступления.

Следствие по делу шло почти полтора года. Эксперты провели около 100 различных экспертиз, а объем дела составил 25 томов. Сейчас оно отправлено на утверждение обвинительного заключения, после чего уйдет в суд.

По целому букету статей заказчику и киллеру грозит долгий срок за решеткой.