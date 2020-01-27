Сожженная в Петербурге блогерша и ее парень, выпавший из окна многоэтажки, предупреждали друзей о смерти

20-летняя петербурженка Мишель из Петербурга называла себя «блогером, комиком, асексуалкой с растроением личности». Вечером 22 января ее обугленное тело обнаружили в лесополосе в пригороде Петербурга. За три дня до этого ее молодой человек и названный брат – 22-летний Алесь – сорвался с 15 этажа многоэтажки на юге Петербурга. По первоначальной версии, парень случайно задушил девушку во время секса в машине. Но теперь нашли признаки того, что случаю в этой страшной истории места не было: молодые люди обо всем договорились заранее.

В ОЖИДАНИИ АВГУСТА

О том, чтобы попрощаться с жизнью, блогерша Мишель «мечтала с девятого класса».

– В детстве родители-алкаши одевали меня с помойки, потом они разбогатели, и я ходила по магазинам нашего города, продавцы … («обалдевали». – Прим. ред.), откуда у 12-летки столько пятитысячных купюр, – делилась Мишель с подписчиками. – Но знаете что? Я приходила домой, а там меня никто не ждал. Родители, несмотря на деньги, все так же меня не любили. Я покупала детям в школе коробки с всякими «сникерсами», но со мной по-прежнему не хотели общаться, потому что в их глазах я так и оставалась рыжей, странной и с кариесом на переднем зубе, который мне давно вырвали.

Набравшись смелости и выждав подходящий момент, Мишель переехала к подруге в Петербург из родной Калуги и даже поменяла имя. Лишь бы с семьей, в которой якобы царили жуткие отношения, ее больше ничего не связывало.

Блогерша поставила себе цель добиться чего-то в жизни до следующего августа или прекратить тратить ресурсы планеты.Фото: СОЦСЕТИ

– Я не держусь за жизнь, – признавалась девушка.

В прошлом октябре блогерша разделила коммуналку в Петербурге со своей близкой подругой Анной, которую называла сестрой («сис»), и другом Алесем, которого называла братом («бро»). Алесь называл Мишель младшей сестренкой. По сути, Мишель и Алесь были своеобразной парой, но не в полной мере: девушка считала себя асексуальной. Асексуальной себя называла и Аня.

– Скоро уже год, как я призналась публично в своей ориентации, – писала Мишель в сети. – Сходила на встречу асексуалов. Выяснилось, что не я одна имею травмы в попытках переделать в себе no sex. У одной девушки была похожая фигня, как и у меня, – абсолютная неспособность вести жизнь, когда у тебя есть отношения.

Незадолго до гибели Мишель «похоронила в себе шлюху».Фото: СОЦСЕТИ

Но любовь, кажется, никто не отменял. Так, судя по переписке с друзьями, Алесь употреблял наркотики, «таскал по притонам» Мишель, а ее это сильно раздражало.

Незадолго до 19 января Мишель сильно поссорилась с Аней. Ей пришлось покинуть коммуналку и остаться на время без жилья.

– Однажды я пришла домой, взяла общий планшет. И увидела переписку Ани, – рассказывала Мишель друзьям. – Меня так в ней поливали! Они обсуждали, как я могу быть девственницей, раз веду такой образ жизни. Выяснилось, что Аня нифига не асексуалка и … («спит». – Прим. ред.) с Димой.

Известие о том, что родители разводятся, несмотря на отношения с ними, видимо, еще больше ударило по психике девушки.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ

Когда молодые люди договорились совершить парный суицид, неизвестно. Но незадолго до этого они отчаянно и будто бы весело катались по Невскому и даже попали в руки инспектора ДПС.

– Мне просто осточертело, что люди ценят по обложке и вообще не ценят твою душу. Всем абсолютно наплевать! – сказала на камеру во время поездки Мишель. – Ты даешь человеку последнее, что у тебя есть в этой жизни, ты готов на все ради него. Но людям, которым ты отдаешь душу, насрать. А на людей, которые тебе отдают душу, плевать тебе. Я не понимаю законов этой Вселенной! Иногда кажется, что я сдохла и попала в параллельную Вселенную, где все … («плохо». – Прим. ред.). Я не знаю, … («для чего». – Прим. ред.) я живу.

Из-за кадра слышен мужской голос: «То есть мы в аду?».

Судя по переписке, Мишель и Алесь ехали за наркотиком. В последней переписке девушка предупредила друзей, что погибнет сегодня. И что в этом ей поможет друг.

Девушка жаловалась на отношения в семье и несправедливость мира.Фото: СОЦСЕТИ

Все происходило в машине. Вместо стола для «приготовления» наркотика использовали мобильник. У Алеся получилось не с первого раза.

– Когда единственно, что может подарить человеку, которого любишь всем сердцем, – смерть, – написал Алесь спустя 20 минут после того, как Мишель написала знакомому, что «отключается».

В то же утро тело молодого человека нашли под многоэтажкой на улице Пионерстроя.

– Никакого удушения во время секса не было, – пояснил «Комсомолке» источник. – Вероятно, Алесь выдумал это, когда приехал за помощью к знакомой. По данным близких друзей, девушка могла быть девственницей, но проверить это вряд ли невозможно: тело сильно повреждено.

Для родителей Алеся его гибель, а также то, что он долгое время употреблял наркотики, стало шоком.

ГСУ Следственного комитета по Петербургу, куда переданы материалы, «комментариев по этому делу не дает».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

Леонид АРМЕР, основатель «Молодежной службы безопасности», психолог:

– В данном случае по опыту работы и материалам, с которыми удалось ознакомиться, можно предположить у молодых людей длительное суицидальное состояние, потерю или отсутствие каких-либо целей и смысла жизни, переживаемые внутри себя длительное время проблемы и возможные недиагностированные расстройства психики на фоне проблем в семье. Родителям можно посоветовать только думать о том, как они относятся к своим детям, вовремя показывать их врачам, если они замечают «странности» любого характера.

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