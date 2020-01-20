Воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана покажут на сцене нового Детского театра танца уникальную программу

14 и 15 февраля на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана (ул. Введенская, 3) пройдет гала-концерт воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана. В первом отделении зрители увидят третий акт классического балета «Пахита». Во второй половине вечера будет исполнена одноактная постановка Бориса Эйфмана «Мусагет» – посвящение выдающемуся хореографу XX века Джорджу Баланчину. В программе примут участие солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Начало в 19:00.

Детский театр танца – новый городской центр балетного искусства. Его торжественное открытие прошло 16 ноября 2019 года и стало одним из ключевых событий VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В гала-концерте, ознаменовавшем начало творческой жизни театра, приняли участие ученики школы Эйфмана, Пекинской академии танца и Государственной балетной школы Берлина.

Программа вечера 14 и 15 февраля задумана как увлекательное путешествие сквозь столетия развития мирового хореографического искусства. Начнется оно с заключительного акта спектакля «Пахита» (музыка Людвига Минкуса, Эдуара Дельдевеза и Риккардо Дриго, хореография Мариуса Петипа, постановка и новая редакция Юрия Бурлака – художественного руководителя Академии танца Бориса Эйфмана). Российская премьера этого балета, повествующего историю аристократки, которую в детстве похитили разбойники, состоялась в 1847 году. В 1881 году Петипа переработал и удлинил спектакль на одно действие. В финальный, третий акт балетмейстер вставил детские полонез и мазурку, а также знаменитое впоследствии Grand pas.

Во втором отделении концерта зрители перенесутся из XIX века в прошлое и нынешнее столетия и смогут оценить балет «Мусагет», вдохновленный творчеством Джорджа Баланчина – продолжателя традиций Мариуса Петипа и новатора. Поставленный в 2004 году на произведения Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского и грузинскую народную музыку для труппы Нью-Йорк Сити балет, спектакль впоследствии также исполнялся артистами собственного коллектива Эйфмана. Авторитетнейший американский критик Клайв Барнс назвал «Мусагета» «великолепным и завораживающим». «Я погрузился в мир баланчинских балетов, был потрясен личностью самого Баланчина и уже не мог освободиться от этого очарования», – рассказывает о своем творении хореограф.

Сценическая жизнь спектакля оказалась яркой, но относительно недолгой: он сошел со сцены в 2008 году. Возрожденный «Мусагет» с переработанной пластической партитурой был представлен воспитанниками школы Эйфмана в ходе гала-концерта в честь открытия Детского театра танца. Партию Баланчина в спектакле исполняет солист Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Олег Марков.