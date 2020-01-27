2020-01-27T19:05:30+03:00
Звезды

Вокзальный носильщик, гардеробщик, стриптизер, работник кладбища: кто и как из звезд зарабатывали на жизнь в молодости

Кем только не приходилось трудиться звездам, которые в разные годы учились в одном учебном заведении на Моховой – Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Андрей Краско и его партнер по сериалу «Агент национальной безопасности» Михаил Пореченков.Андрей Краско и его партнер по сериалу «Агент национальной безопасности» Михаил Пореченков.Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Андрей Краско – «бомбила» и работник кладбища

Несмотря на то, что Андрей Краско родился в семье известного артиста Ивана Краско, его актерская карьера складывалась совсем непросто. Прошло много лет после окончания театрального института и армии, прежде чем он оказался перед кинокамерой. Огромное количество ролей, более 60-ти, Андрей сыграл в последние 8 лет жизни. Его не стало в 2006 году. Артисту было всего 48 лет.

Андрей Краско с отцом Иваном Краско. Фото: фонд памяти имени Андрея Краско.

Андрей Краско с отцом Иваном Краско. Фото: фонд памяти имени Андрея Краско.

До того, как к нему пришла настоящая слава, Краско работал монтировщиком сцены, ди-джеем и ведущим дискотек. А также продавал книги, шил джинсы и куртки, «бомбил» и даже, месил бетон для кладбищенских оград. В сериал «Агент национальной безопасности» его пригласили в начале в качестве водителя.

Урганты – мастера на все руки

Близкий друг Андрея Краско Андрей Ургант тоже вырос в актерской среде. Но трудовая книжка Андрея Львовича содержит информацию о 20-ти других профессиях. Во время обучения в театральном и потом, чтобы подзаработать, ему приходилось работать почтальоном, матросом, строителем и даже вокзальным носильщиком. Он никогда этого не стеснялся и считал нормой. Со временем основным стабильным источником хорошего дохода для Угранта-старшего стали корпоративы, свадьбы и дни рождения. К ведению праздников шоумен приобщил и Ивана, когда тот подрос.

Андрей и Иван Урганты. Фото: СОЦСЕТИ

Андрей и Иван Урганты.Фото: СОЦСЕТИ

Иван Ургант в то время жил с мамой и отчимом. Зависеть он ни от кого не хотел. Поэтому в старших классах школы для начала устроился грузчиком в винно-водочный магазин. Потом освоил квалификацию мойщика посуды в кафе. Затем начал петь в ресторане и вести программы в стриптиз-клубе.

Дмитрий Нагиев – дворник и гардеробщик

После школы, поступив в электротехнический институт, Дмитрий увлекся фарцовкой. Незаконное и опасное в те годы занятие приносило приличный доход. За валютные махинации тогда могли посадить надолго. Но, по счастливой случайности Нагиева забрали в армию.

Талантливый Нагиев талантлив во всем. Фото: СОЦСЕТИ

Талантливый Нагиев талантлив во всем.Фото: СОЦСЕТИ

Отслужив, Дмитрий поступил на актерский факультет ЛГИТМиКа. Но чтобы свести концы с концами (на втором курсе уже родился Кирилл) и как-то прокормить семью, будущая звезда утром подрабатывал дворником, вечером гардеробщиком, а в выходные и праздники грузчиком. Не хвастался этим, но и не стыдился. Его однокурсники знали об этом.

Михаил Пореченков – официант и бармен

Друг Андрея Краско и его партнер по сериалу «Агент национальной безопасности» Михаил Пореченков поступил в Ленинградский театральный после Таллинского военного училища. Кандидат в мастера спорта по боксу решил стать актером не имея никакого опыта. И получилось. Но до тех пор, пока его не стали приглашать в кино, он, как и многие, подрабатывал.

Молодой Михаил Пореченков (в центре).

Молодой Михаил Пореченков (в центре).

Сначала это была багетная мастерская, где он делал все что попросят: от разгрузки товара до натягивания холстов на подрамники. А потом устроился в популярное кафе «Кэт» на Стремянной улице, где был официантом и барменом. Кстати, в этом кафе проходила скромная свадьба Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

Сергей Горобченко - стриптизер

Уже на первом году обучения в театральном институте у Сергея завязались романтические отношения с однокурсницей Александрой Флоринской. Она сейчас тоже известная актриса. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу, и на свет появился сын Глеб. Поняв всю меру ответственности, молодой отец, не раздумывая устроился стриптизером в один из престижных питерских клубов. Работа была ночная, хорошо оплачивалась и позволяла не забросить обучение.

В фильм «Московский жиголо» Горобченко очень пригодились навыки стриптизера. Фото: кадр из фильма

В фильм «Московский жиголо» Горобченко очень пригодились навыки стриптизера.Фото: кадр из фильма

Надо сказать, эти навыки артисту очень пригодилось через несколько лет. Когда Горобченко пригласили на главную роль в фильм «Московский жиголо». Профессионального стриптизера он сыграл блистательно. Его партнершей по картине стала Олеся Судзиловская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Такими вы этих звезд не видели: Познер, Малышева, Малахов, Стриженова до начала карьеры на ТВ

10 популярных телеведущих в молодости – как они выглядели и чем занимались (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Петербуржец заплатит 100 тысяч рублей штрафа за увесистую пощечину полицейскому
Центр Петербурга сковали сильные пробки из-за неработающих светофоров
Смольный и правительство Германии договорились о выделении 12 млн евро на нужды блокадников
Суд оштрафовал участников массовой драки, из-за которой полиция окружила Заставскую улицу
В инфекционной больнице имени Боткина рассказали о здоровье троих пациентов с подозрением на новый китайский вирус
«Мостотрест» показал, где в Петербурге остались следы войны
Маршрутку из Петербурга в Аннино после транспортной реформы сохранят
Следователи навестили блокадницу Ленинграда, которая в войну командовала взвода охраны Кировского завода
К горящему общежитию в Шушарах направлен автобус для обогрева эвакуированных людей
Мощный пожар охватил общежитие в Шушарах
У Гренадерского моста из Большой Невки спасатели выловили мужчину
Сергей Селин предложил поднять зарплаты журналистам за хорошие новости
В Минобороны показали уникальную карту рубежей обороны Ленинграда
Треть колбасы в магазинах Петербурга не качественная
Кокорин не поехал на сбор вместе с ФК «Сочи»
В счет алиментов петербуржец отдал бывшей жене «Мерседес»