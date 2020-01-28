Блокадников, живущих на Украине, пригласили отдохнуть в Краснодарском крае

Блокада Ленинграда стала примером мужества и стойкости его жителей и защитников. Но, чтобы спасти ленинградцев, особенно детей, многих пришлось вывезти из осажденного города. Судьбы разбросала их по республикам бывшего СССР, ставшим разными странами. И не везде сейчас блокадники получают положенные им льготы и должный уход. Так, руководство Краснодарского края пригласило отдохнуть на курортах тех блокадников, которые ныне живут на Украине.

- Наши предки боролись за одну Победу, за нашу общую свободу. Мы приняли решение пригласить поправить свое здоровье в санаториях Краснодарского края блокадников, которые живут на Украине. Мы готовы их встречать и размещать, у региона для этого достаточно возможностей. Окажем им все необходимое внимание, которого они достойны, – приводит слова губернатора Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Перед этим глава региона пообщался с блокадниками, живущими ныне на Кубани. Встреча прошла 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Они то и пожаловались, что не все их бывшие земляки могут поправить здоровье - сегодня они неоправданно забыты и лишены льгот.

Стоит сказать, что всего за время фашистской осады из Ленинграда в Краснодарский край эвакуировали больше 36 тысяч человек. Сейчас в регионе проживает 374 блокадника.