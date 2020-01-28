2020-01-28T11:18:32+03:00
Новости компаний

Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android

А самыми популярными услугами стали оплата сотовой связи и переводы с карты на карту
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Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.
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Клиенты ВТБ в возрасте от 18 до 25 лет в полтора раза увеличили частоту использования онлайн-каналов банка. В 2019 году три из четырех пользователей этого возраста регулярно совершали свои операции через ВТБ-Онлайн. Таковы результаты исследования, проведенного компанией ко Дню студента. Также благодаря опросу удалось установить, что ежемесячное количество операций, совершенных молодыми людьми в ВТБ-Онлайн, увеличивалось в среднем на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Всего же доля молодых пользователей мобильного банка, которые отдали свои предпочтения телефонам с операционной системой Android, выросла на 4 п.п. и достигла 57%. Доля IOS, наоборот, снизилась до 43%. Самыми популярными услугами стали оплата сотовой связи (34% от общего объема операций), переводы с карты на карту (31%) и переводы физическим лицам (25%).

Всего по результатам 2019 года молодые клиенты заходили в мобильное приложение ВТБ 90 млн раз, в то время как интернет-версией воспользовались лишь 1,6 млн раз.

- Мы видим положительную динамику объема транзакций у молодых клиентов, - отметил руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. - Нам интересна эта аудитория, поскольку в будущем им предстоят крупные события: покупка первого автомобиля, квартиры, ремонт, получение дополнительного образования и прочее. В 2020 году мы намерены значительно расширить число цифровых продуктов в ВТБ-Онлайн, чтобы пользоваться им было максимально удобно всем категориям клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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