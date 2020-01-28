В Петрозаводске тысяча людей четыре дня искали потерявшегося пинчера

Эта история за несколько дней облетела всю Россию. Жители всех уголков страны каждое утро задавались вопросом: «А что там у Софи?». И Софи вовсе не телезвезда и даже не ребенок. А карликовый пинчер из Мурманска, потерявшаяся во время переезда. Ее хозяева Александр и Яна вместе с двумя детьми (девочка 9 лет и мальчик 5 лет) навещали своих родственников в Орле. Домой в Мурманск возвращались в поезде, когда на станции Петрозаводск собака неожиданно юркнула в закрывающиеся двери вагона и, виляя хвостом, пустилась вдаль. С тех пор началась масштабная операция поисков, к которой подключились больше тысячи человек…

Софи со своей хозяйкой Яной Фото: vk.com/public191189454

«СРЫВАЛИСЬ С РАБОТЫ, ЧАСАМИ НОЧЬЮ БРОДИЛИ ПО ЛЬДУ В ПОИСКАХ»

- На станции Петрозаводск была остановка, мы погуляли с собакой и вернулись в купе, поезд тронулся, - рассказал «КП-Петербург» хозяин Софи Александр. - Я пошел выкинуть мусор, а жена отправилась к проводнику за веником. Мы оставили Софи в купе с детьми. Дети начали играть и открыли дверь. Собака выбежала и понеслась к дверям проводников за Яной. Это был последний вагон и двери в нем закрывают в последнюю очередь. Софи, видимо, испугалась и вылетела на улицу. Секундное дело. А поезд уже набирал скорость.

Семья сразу же подняла панику. Дети, узнав о пропаже собаки, начали плакать. Александр сразу же позвонил на станцию железнодорожникам. Они быстро нашли Софи. Но перепуганная собачка ни в какую не шла к ним.

Эта фотография облетела соцсети людей по всей стране Фото: vk.com/public191189454

- Был уже вечер, на улице темно, минут через 40 Софи пропала из виду, - вспоминает Александр. – Мы решили не таскать детей по незнакомому городу, доехали до Мурманска домой. Жена первым делом создала в группу в соцсетях, где выложила объявление о пропажи собаки. Сразу же обзвонили все новости Карелии. Просила помощи у людей. Я утром выдвинулся обратно в Петрозаводск. Но до моего приезда к поиску подключилось какое-то нереальное количество волонтеров. Люди стали отсматривать камеры наблюдения. Писать посты и новости, кто что видел. До моего приезда о собаке, кажется, знал весь город.

В Петрозаводске Александра уже ждали волонтеры. Его встретили с поезда, возили по городу и даже предоставили жилье. К тому времени группа поисков собаки насчитывала больше тысячи человек. Новости сыпались со всех районов и даже из других городов.

Горожане сами расклеивали объявления Фото: vk.com/public191189454

- Внимание! В 14:00 видели Софи на пересечении улиц Коммунистов-Волховская, она побежала во двор пятиэтажки. Собака хромала на ногу, - сообщали горожане.

Поиски Софи в какой-то момент стали для горожан делом чести.

- Срывались с работы, часами в темноте по льду бродили, видели, как совсем маленькие девчушки ходили по гаражам, свалкам и темным дворам, - рассказывает горожанка Ирина. - Даже ночью искали.

Софи искали всем городом Фото: vk.com/public191189454

«ПЯТЬ ДНЕЙ ПЛАКАЛА. И ПРОИЗОШЛО ЧУДО!»

У поисков появились координаторы, которые распределяли людей, скачивали и распределяли записи с камер наблюдения всем неравнодушным. Одни пересылали другу другу сообщения о пропажи в соцсетях, другие расклеивали листовки по улице.

- Очень много людей подключилось, - разводит руками хозяин собаки. – Были даже из Петербурга, Москвы, Калининграда. Все хотели помочь. Засекли Софи на записи с камер. Ее сбила машина на дороге. Но все обошлось, она убежала. Местные рассказывали, что видели собаку то тут, то там. Но она прыткая, сложно поймать. Мы прочесывали то один район, то другой. Выходили на ложные следы. Расклеивали объявления. Выезжали каждое утро.

Петрозаводск сбили собаку.

Максим и Павел (слева) нашли Софи Фото: vk.com/public191189454

И вот на четвертый день раздался звонок. Местный кладовщик Максим заметил собаку, бегающую в гаражах.

- Мы через 4 минуты приехали, искали. Пошли по следам, но потом они оборвались, - делится хозяин Софи. - Кружили по району. Собирались свои вещи положить в том месте, где ее видели. Может, она придет на запах. И тут снова звонит тот самый Максим.

Собаку сразу же проверили врачи. С ней все хорошо, в аварии не пострадала Фото: vk.com/public191189454

Максим не оставил попыток найти собаку и вместе со своим другом Павлом прочесывал район.

- Я о собаке узнал, когда ехал на работу, - рассказал «КП» Максим. – Увидел женщин, которые расклеивали объявление. Потом заметил ту самую собаку. Позвонил хозяевам. Но она убежала. Хозяева ушли. Вместе с другом взяли свою собаку и пошли прочесывать район. Уже отчаялись. И в шутку сказали своей собаке: «Давай ищи». И тут она нам мордой показывает на кучу металлолома. Мы сначала не поверили, но ради интересы проверили. И там действительно пряталась Софи. Она испугалась и ломанулась за вагончик, застряла там. Подошли наши друзья. Толпой стали спасать собаку, отжимали вагончик гидравликой. Собака хрупкая, поэтому делали все аккуратно, чтобы не придавило. Достали пса и позвонили хозяевам.

Софи не отходила от хозяина после того, как ее нашли Фото: vk.com/public191189454

Новость о том, что Софи нашлась тут же облетела всех горожан. Волонтеры не могли сдержать эмоций. Многие прослезились.

- Смотрю, прямо слезы на глазах, - вздыхали горожане. - Только теперь от радости. Малышка, не теряйся больше.

Так провожали Александра домой

Хозяина собаки с Софи провожали на поезд в Петрозаводске десятки людей. Да и в Мурманске на вокзале пинчера встречала целая делегация.

Александр с Софи возвращаются домой Фото: vk.com/public191189454

- Софи для нас - часть семьи, и потерять ее было большим ударом, - плачет хозяйка Софи Яна. - То, как сплотились чужие нам и друг другу люди, не может оставлять равнодушным. Я плакала пять дней от страха и переживаний. Теперь я плачу снова. От счастья и благодарности вам. Я мысленно обнимаю всех вам и кланяюсь за человечность. Это чудо!

Так хозяйка встречали Софи в Мурманске Фото: vk.com/public191189454