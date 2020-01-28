2020-01-28T17:31:23+03:00
Общество

Губернатор Санкт -Петербурга поблагодарил Билайн за поддержку проекта Единая карта петербуржца

В 2020 году компания предложит сотрудничество с ЕКП
Поделиться:
Губернатор Санкт -Петербурга поблагодарил Билайн за поддержку проекта Единая карта петербуржца.Губернатор Санкт -Петербурга поблагодарил Билайн за поддержку проекта Единая карта петербуржца.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Коллектив Санкт-Петербургского филиала ПАО «ВымпелКом» получил благодарность от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за поддержку проекта «Единая карта петербуржца». Награду от градоначальника представителю компании вручил заместитель председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов.

Напомним, в июле 2019 Билайн первым из операторов мобильной связи присоединился к проекту «Единая карта петербуржца», предложив всем обладателям ЕКП воспользоваться тарифом «Социальный пакет». В него входят базовые услуги мобильной связи по льготной цене и ряд специализированных опций. На 2020 год в планах Билайн и ЕКП - продолжить развивать партнерство, а также предложить владельцам ЕКП новые возможности.

- За шесть месяцев партнерства аудитория тарифа «Социальный пакет» в Петербурге значительно выросла во многом благодаря партнерству с инновационным и социально значимым для города проектом ЕКП, - отметили в компании. – Согласно нашей статистике,73% пользователей тарифа «Социальный пакет» готовы порекомендовать этот тариф родным и знакомым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Медицинские маски кое-где стоят как новый пуховик»: петербурженка, уехавшая в Китай - о жизни в стране во время разгула нового смертельного вируса
По словам женщины, в супермаркетах Китая разобрали овощи и рис, а на границе с Гонконгом выстроилась огромная очередь из машин
«Хорошими делами прославиться нельзя»: почему помощь церкви считают преступлением
Бывший руководитель фонда «Прииди и виждь» Андрей Рогалев и священник Иоанновского ставропигиального женского монастыря Николай Беляев рассказали о благодетелях из Петербурга
Новости 24
В Сосновом бору «Хонда» влетела в семилетнюю девочку на «зебре»
Петербургские ученые рассказали о борьбе с коронавирусом
Брокеров, на которых петербуржец порубил топором, обвинили в мошенничестве на десятки миллионов рублей
Движение по двум улицам в Петербурге закроют до конца мая
Велодорожку на набережной Фонтанки сохранят
Петербуржцев, прятавших труп в багажнике каршеринга, обвинили в похищении и убийстве человека
Депутаты хотят спасти яхт-клуб на Петровской косе от застройки
190 школ, детских садов, больниц и метро построили в Петербурге в 2019 году
«Это рабочий процесс»: Митянина прокомментировала обсуждение кандидатуры детского омбудсмена
В наркотическом угаре девушка за рулем каршеринга протаранила уборочную технику на Пироговской набережной
«Зенит» поздравил Михаила Кержакова с днем рождения
Охранявшим «Водоканал» собакам ищут новую работу
Грабитель отобрал деньги у миньона из автомата с игрушками
Единый реестр воинских захоронений и памятников создадут в Петербурге
Вместе с прозрачными раздевалками в Лисьем Носу поставили баскетбольные кольца на песке
Микроавтобус перевернулся на Софийской в сторону Колпино
Кипяток льется с балкона жилого дома на улицу на набережной Карповки
За мат и разбитые бутылки в алкогольном магазине петербуржец получил семь суток
Правительство Германии выделило 12 миллионов евро для петербургских блокадников
Умер лис, переломанный после жесткой аварии в Петербурге
Сеть фастфуда заплатит 110 тысяч рублей штраф за шестирублевый соус
За изнасилование и убийство петербурженки двое приезжих получили 6 и 16 лет тюрьмы
Пассажир рейса Калуга-Петербург устроил дебош на борту самолета
Новый природный заказник «Шунгеровский» может появиться в Петербурге