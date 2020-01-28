Губернатор Санкт -Петербурга поблагодарил Билайн за поддержку проекта Единая карта петербуржца

Коллектив Санкт-Петербургского филиала ПАО «ВымпелКом» получил благодарность от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за поддержку проекта «Единая карта петербуржца». Награду от градоначальника представителю компании вручил заместитель председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов.

Напомним, в июле 2019 Билайн первым из операторов мобильной связи присоединился к проекту «Единая карта петербуржца», предложив всем обладателям ЕКП воспользоваться тарифом «Социальный пакет». В него входят базовые услуги мобильной связи по льготной цене и ряд специализированных опций. На 2020 год в планах Билайн и ЕКП - продолжить развивать партнерство, а также предложить владельцам ЕКП новые возможности.

- За шесть месяцев партнерства аудитория тарифа «Социальный пакет» в Петербурге значительно выросла во многом благодаря партнерству с инновационным и социально значимым для города проектом ЕКП, - отметили в компании. – Согласно нашей статистике,73% пользователей тарифа «Социальный пакет» готовы порекомендовать этот тариф родным и знакомым.