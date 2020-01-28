«Медицинские маски кое-где стоят как новый пуховик»: петербурженка, уехавшая в Китай - о жизни в стране во время разгула нового смертельного вируса

Китай переживает разгул нового, неизвестного науке коронавируса, вызывающего смертельную пневмонию. Петербурженка Алиса Юшенко, живущая в городе Фошань (10 часов на машине до Уханя, ставшего эпицентром болезни) рассказала «Комсомолке» в Петербурге» о дефиците медицинских масок, спекуляциях на здоровье и массовом бегстве китайцев в Гонконг.

«БЕСПОКОЯТСЯ ЗА ДЕТЕЙ»

- Обстановка немного напряженная, но в целом, терпимо, - призналась журналисту «КП» в Петербурге» Алиса Юшенко. В Китае она живет вот уже полтора года – переехала в июле 2018-го. – Больше всего волнуются те, у кого есть маленькие дети, потому что у них еще не успел сформироваться иммунитет.

Из-за разгула болезни, по словам Алисы, власти Китая ввели усиленные меры безопасности. На улицах теперь можно появляться только в медицинской маске. В места массового скопления людей – например, в автобусы или метро – без нее и вовсе не пускают. В провинции Гуандун, где живет наша собеседница, правительство предупредило, что ношение маски обязательно во всех общественных местах – а ослушавшиеся «понесут наказание».

В городах - дефицит медицинских масок. Кое-где ими торгуют из-под полы. За десять штук просят 50 юаней - столько же стоит новый пуховик или две пары брюк. Фото: из личного архива Алисы ЮшенкоФото: Артем КИЛЬКИН

- Маски к тому же резко подскочили в цене, - продолжает Алиса. – Если раньше одна штука стоила юань, то теперь их продают по три. А если учесть, что маску нужно менять каждые два часа, получается, что не каждый среднестатистический китайский дедушка может их себе позволить. Продают только поштучно. Кое-где можно купить сразу коробку, но тогда дело может дойти до конфликта, потому что маски нужны всем. Однажды я видела, как масками торговали на улице, из-под полы. Десять штук – 50 юаней (около 450 рублей – прим.ред.). Для большинства это очень дорого – это цена двух пар брюк или хорошего пуховика. Кто-то носит по две-три маски сразу, кто-то просто закрывает лицо куском марли.

Из-за дефицита масок, по словам нашей собеседницы, заводы в провинциях перевели на круглосуточный режим работы. Маски обещают поставить в аптеки через три дня - но выдавать их будут не больше чем по три штука за один раз.

- Врачи из консульства советуют не выбрасывать использованные маски, а стирать их в очень горячей воде и потом обязательно проглаживать раскаленным утюгом, - рассказывает Алиса. - Или, если такой возможности нет, изготавливать самостоятельно - складывать марлю в шесть слоев, делать завязки и так носить. В качестве первичной защиты этого хватит.

Из супермаркетов исчезли рис и овощи, кое-где практически полностью раскупили яйца, муку и воду в больших бутылках. Фото: из личного архива Алисы Юшенко

«ПАНИКИ НЕТ»

Еще одна беда – из магазинов практически полностью пропали рис и овощи. Здесь, впрочем, отмечает наша собеседница, дело не только в вирусе: недавно Китай праздновал лунный новый год, к которому запасливые китайцы активно закупались основными продуктами.

- Как бы то ни было, ситуация с рисом действительно тяжелая, - продолжает Алиса. – Бойфренд моей близкой подруги рассказывал, что видел, как две женщины средних лет буквально дрались за мешок риса в супермаркете. При том, что на прилавках в изобилии бобов, мяса, рыбы и других товаров.

Массовые гуляния в честь нового года отменены, собираться большими группами небезопасно - из-за правительственных ограничений и страха перед болезнью китайцы, по словам нашей собседницы, практически перестали покидать квартиры.

- Это удивительно, но у нас в городе впервые за много лет исчез смог, - рассказывает Алиса. – Видимо, встали заводы и фабрики. Но я не могу быть уверена в том, что это из-за вируса – вполне возможно, что народ просто отпустили на новогодние каникулы.

Впрочем, далеко не все переживают разгул заразы в своих домах. На границе с городами Гонконг и Шэнчжень черным-черно от машин. Люди массово тянутся туда, потому что верят, что вирус не перекинется с материка на остров.

По словам Алисы Юшенко, большой паники ни среди китайцев, ни среди приезжих нет, а СМИ сильно сгущают краски. Фото: из личного архива Алисы Юшенко

- Поначалу я тоже очень волновалась, - признается Алиса. – Два дня потратила на отслеживание информации об этом вирусе, переводила материалы китайских СМИ. А потом как-то успокоилась. Все-таки картина, которую дают журналисты, очень сильно преувеличена. Если воспользоваться простой математикой, станет ясно, что смертность в Китае сейчас примерно такая же, какая бывает в России во время ежегодной эпидемии гриппа. И то – умирают в основном глубокие старики, у которых к тому же были какие-то сопутствующие тяжелые заболевания. Поэтому никакой массовой истерии, никакой паники у нас нет. Немного трудновато, да – но, пожалуй, не более того.

Напомним: вспышка нового типа коронавируса случилась в Китае в декабре прошлого года. На сегодняшний день количество заболевших оценивается в 4 630 человек, количество умерших - в 106. В Санкт-Петербурге на прошлой неделе в больницу имени Боткина с подозрением на иноземную заразу доставили двоих мужчин и одну женщину. Однако опасения медиков не подтвердились - у всех троих оказалась обычная ОРВИ. Также 27 января стало известно, что петербургских туристов будут экстренно эвакуировать из Китая.

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