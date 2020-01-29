Кокорин не поехал на второй официальный сбор «Зенита»

Александр Кокорин больше не в «Зените». По крайней мере не в основном составе. И если официально в клубе эту информацию не подтверждают, то список игроков, улетевших на второй сбор команды в Испании, показывает все яснее ясного.

- Команда будет тренироваться в Бенидорме, расположенном в провинции Аликанте. На вторых сборах будут работать 27 футболистов, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В списке присутствуют Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев и Александр Васютин;

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков и Данил Круговой;

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Илья Воробьев, Даниил Шамкин.

Таким образом в клубе косвенно подтвердили, что Кокорин выведен из основного состава. Напомним, что 21 января было объявлено об аренде игрока «ФК «Сочи» до окончания сезона. Сам футболист дал понять, что в кубанский клуб не поедет. Показательный демарш устроил и главный тренер петербуржцев Сергей Семак, выпускавший Александра на матчи капитаном, однако решение руководства осталось неизменным.

Судьбу игрока в соцсетях прояснила его жена. Фото: instagram.com/stories/dariavalitova

А 28 числа судьбу Кокорина прояснила его жена.

- К сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него в данном случае ничего не зависит. Сегодня ему сообщили, что если он не переходит в «Сочи»,то до конца сезона отправляется в «Зенит-2», - написала в своем «Инстаграме» Дарья Валитова.

Отметим, что 1 февраля в Испании основа сине-бело-голубых сыграет товарищеский матч с люксембургским «Дюделанжем», 9 февраля — с московским ЦСКА. «Зенит-2» сейчас находится на сборах в Турции. Местонахождение самого Александра Кокорина пока неизвестно.

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