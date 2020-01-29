Петербуржцев приглашают выставку-ярмарку народных художественных промыслов и ремесел «Невский ларец»

В начале февраля в Петербурге пройдет традиционная выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел «Невский ларец». Событие международного уровня состоится в третий раз и объединит более 100 производителей промыслов, творческих объединений, художников и ремесленников. Все они представят петербуржцам свои работы. Гости выставки смогут приобрести эксклюзивные подарки ручной работы таких знаменитых брендов как «Мстерский ювелир», «Гусевской хрустальный завод им. Мальцова», «Императорский фарфоровый завод», «Вятский сувенир», «Псковский гончар» и многих других.

«Раскроется» «Невский ларец» в преддверии праздников 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. Организаторы подготовили для посетителей насыщенную развлекательную программу. Петербуржцев ждут розыгрыш призов, показы мод, выступления творческих коллективов, интерактивные шоу. В зоне мастер-классов гости выставки познакомятся с историей и культурой ручного труда и кустарного производства. Например, о тонкостях работы кузнецов расскажут представители «Гильдии кузнецов России». Они проведут мастер-класс, на котором петербуржцы смогут лично изготовить свой памятный подарок или отчеканить монету. Специалисты представят различные образцы кованых сувениров и скуют эмблему «Невский Ларец».

Также на выставке-ярмарке пройдут уроки по росписи фарфора, по изготовлению розы из холодного фарфора и художественной росписи, по художественному текстилю, по печатной графике, по работе с мозаикой и другие.

Пройдет выставка в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 7-9 февраля. Адрес - Петербургское шоссе 64к1 лит. А, павильон Е.