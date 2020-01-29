В Петербурге пройдут слушания по проекту модельного Миграционного кодекса для стран СНГ

В конце февраля в Петербурге пройдет международного форума Труда. Традиционно он станет площадкой для обсуждения самых важных вопросов, связанных с производительностью труда, человеческим капиталом и социальными вызовами.

Одной из тем, которой коснутся спикеры, станет «Правовое регулирование миграционных процессов в государствах – участниках СНГ». На парламентских слушаниях, которые пройдут в Таврическом дворце, будет представлен проект модельного Миграционного кодекса. В него войдут рекомендации, которые помогут регламентировать вопросы миграции: правила въезда и выезда, установление квот на привлечение иностранной рабочей силы, выдачу разрешений на трудовую деятельность, статуса иностранных граждан и многое другое.

В дискуссии примут участие депутаты парламентов государств — участников СНГ, сотрудники профильных международных организаций, в том числе Международной организации по миграции, представители академического сообщества, Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

- Для человека, въезжающего в другую страну, важно, каким образом он сможет легализоваться на территории принимающего государства с наименьшими временными и финансовыми затратами. Задача модельного Миграционного кодекса — сделать этот процесс прозрачным и понятным, — объясняет секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека Евгения Владимирова.

Официальные отзывы национальных парламентов государств Содружества, а также озвученные на слушаниях рекомендации в апреле рассмотрит Постоянная комиссия МПА СНГ по социальной политике и правам человека. После того, как работа над проектом модельного Миграционного кодекса будет завершена, документ внесут на рассмотрение пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи. Проект модельного кодекса может быть представлен депутатам в осеннюю сессию МПА СНГ.

После принятия модельный Миграционный кодекс не станет обязательным для исполнения. Документ будет образцом для национального законодательства стран СНГ. При необходимости государства смогут разработать на его основе собственные миграционные кодексы.