С гостиницы «Октябрьская» на площади Восстания уберут рекламу банка

Банк ВТБ решил снять свою рекламу с крыши гостиницы «Октябрьская». Ранее неоновые буквы располагались по соседству с надписью «Город-герой Ленинград» и затмевали ее своей яркостью. На проблему обращал внимание даже депутат Госдумы и сын «всероссийского мушкетера» Сергей Боярский.

- Напротив Московского вокзала надпись «Город-герой Ленинград» зажигается позже коммерческой рекламы, да и после включения выглядит блекло по сравнению с ней. Я уже связался с представителями городской администрации и попросил обратить внимание на это недоразумение. А по-хорошему, я считаю, что год празднования 75-летия Великой Победы - хороший повод и вовсе отказаться впредь от размещения коммерческой рекламы рядом с этой гордой памятной вывеской, - написал парламентарий в своем «Инстаграме».

Ситуация действительно вызывала недовольство горожан, особенно в преддверии годовщин прорыва и полного снятия блокады. 27 января рекламную конструкцию даже отключали «по техническим причинам», а теперь решили и вовсе демонтировать.

- С глубоким уважением относясь к истории страны и мнению жителей Санкт-Петербурга, было решено далее не использовать рекламное место на крыше гостиницы «Октябрьская», - сообщает пресс-служба банка.

Напомним, что в последнее время городские власти планомерно освобождают фасады исторических домов от рекламных вывесок и конструкций. В особенности это касается исторической части Санкт-Петербурга.

Так, с дома на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы исчезла огромная вывеска с рекламой газировки. Демонтированы и другие конструкции, искажавшие исторический вид Северной столицы.

Впрочем, на площади Восстания речь шла скорее о моральном аспекте. И рекламодатели решили, что социальная ответственность важнее пиара. Тем более, что для рекламы можно найти другое, более подходящее место.