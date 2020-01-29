Новый сервис МегаФона – против рутины

МегаФон запустил обновленный сервис «Цифровой юрист», разработанный совместно с технологическим партнером – компанией Nlogic. В основе экосистемы «Цифрового юриста» лежит нейросеть и технология оптического распознавания символов (OCR). Сервис предлагает три продукта для повышения эффективности бэк-офиса крупного бизнеса и оптимизации его юридической, операционной и бухгалтерской функций.

Продукт «Конструктор документов» работает по принципу нейронного чат-бота, реализованного в web-интерфейсе. Посредством диалога с пользователем он собирает необходимую информацию и выдает уже готовый документ.

- Чат-боту можно объяснить задачу не только голосом, но и отправив переписку, например, с контрагентом. В этом заключается главное отличие решения МегаФона от других подобных продуктов на рынке, которые в основном используют шаблонный анкетный метод, отнимающий у пользователя много времени, - рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина. - Сервис МегаФона оптимизирует рабочие процессы, повышая скорость подготовки типовых документов с 30-40 до 2-5 минут, и предотвращает появление ошибок по причине человеческого фактора. К тому же его можно интегрировать с любыми внутренними системами заказчика.

Продукт «Судебная платформа» обрабатывает типовые входящие документы и на их основании автоматически формирует ответы, например, на запрос госорганов, претензию или судебный иск. Система может быть настроена под различные виды документов без привлечения IT-специалистов. Преимуществом платформы является ее функциональность. Юрист может сфотографировать или загрузить документ в любом цифровом формате – картинкой, текстом или в pdf. Системе понадобится 20 секунд, чтобы распознать его и подготовить отзыв.

«Система по распознаванию первичной документации» поможет бухгалтеру до шести раз быстрее переносить информацию из актов, счетов и счетов-фактур в учетные системы, такие как 1C, SAP и др. Нужно лишь отсканировать документы, далее она распознает их и подготовит к отправке в учетные системы, дав сотруднику возможность внести необходимые правки.