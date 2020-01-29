Петербургские студентки чаще сидят в Инстаграмме, а студенты – смотрят видео

Аналитики проанализировали, как студенты в крупнейших российских университетах пользуются мобильным интернетом. В проекте принимали участие 22 вуза по всей России, в числе которых оказались три из Петербурга.

Первое место по объему среднего дата-трафика, приходящегося на одного студентав месяц, в Петербурге занимает Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (10 426 Мб в месяц), на втором месте – ИТМО (10 410 Мб), а на третьем – Санкт-Петербургский государственный университет (8743 Мб).

Самыми популярными социальными сетями в этих учебных заведениях оказалась «ВКонтакте» и Instagram. Также у студентов популярны видеохостинги (в частности, YouTubeи Rutube). Кстати, среди студентов СПбГУ «ВКонтакте» несколько популярнее – на него приходится 45% трафика (на Instagramи видеохостинги– по 23%).В то же время в ИТМО лидерами по доле трафика студентов оказались Instagram и видеохостинги (30% и 29% соответственно), а на «ВКонтакте» пришлось 26% дата-трафика студентов.

Как правило, студентки российских вузов используют на 12% больше трафика, чем студенты.

- Петербург лишь подтверждает общероссийскую тенденцию. И если студентки в основном предпочитают Instagram, то студенты в два раза чаще используют видеохостинги, - говорится в исследовательском проекте Билайн.Аналитика. -

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Спрос на мобильный интернет растет

В среднем студенты российских вузов тратят 11 251 Мб в месяц. Для сравнения - по итогам третьего квартала 2019 года показатель среднего потребления дата-трафика на одного абонента Билайн в целом (MbOU) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос более чем на 50% и составил 5 759 Мб.

Большая часть трафика студентов приходится на соцсети «ВКонтакте» и Instagram (34% и 33% соответственно). Еще 21% трафика студентов относится к популярным видеохостингам, включая YouTube и Rutube.

Некоторые студенты в вузах любят слушать музыку и подкасты: на музыкальные сервисы, в частности, «Яндекс.Музыка» и iTunes, приходится 3% трафика. Такой же популярностью среди учащихся пользуются игры (также 3% общего трафика). Интерес студентов в российских вузах к Facebook и «Одноклассникам» примерно одинаковый (по 1% дата-трафика).