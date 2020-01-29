Эксперты: Пешеходы Петербурга гибнут под колесами авто из-за самоуверенности

25 пешеходов погибли на дорогах Петербурга и Ленобласти с начала 2020 года. Это на 17 человек, больше, чем за 28 январских дней 2019 года. Еще 213 пешеходов получили травмы (плюс 45 человек к прошлогоднему показателю).

– Половина погибших пешеходов оказалась под колесами по собственной неосторожности, – сообщают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти.

Только за последние сутки, 28 января, в Петербурге и Ленобласти поймали 2146 нарушителей ПДД, в том числе 308 пешеходов.

А за последний год в городе на Неве, без учета соседнего региона, зафиксировали 2089 аварий с пострадавшими пешеходами, в которых травмы получили 2092 человека и погибли 83. Из числа этих ДТП 2012 были связаны с наездом на пешеходов, при этом в 675 случаях виноваты они были сами. Еще три аварии пешеходы спровоцировали, но в них не пострадали.

Чтобы утихомирить распоясавшихся пешеходов, в городе проводят рейды. В течение двух недель сотрудники ГАИ будут внимательно следить за пешими нарушителями, а также за водителями, которые любят проскакивать переходы, не снижая скорости.

«Комсомолка» напоминает: сэкономленные секунды и номинальная правота не стоят того, чтобы рисковать жизнью.

СПЕШИТЬСЯ И ВЫЖИТЬ: Простые правила для пешеходов

1. Где можно ходить:

– на тротуарах, пешеходных и велопешеходных дорожках;

– по обочинам, если нет тротуара;

– по краю проезжей части, если нет даже обочины (навстречу потоку автомобилей!); если вы везете или несете громоздкий предмет, мешающий другим пешеходам (везти мотоциклы и велосипеды – по ходу движения автомобилей!); если вы инвалид-колясочник (по ходу движения автомобилей!).

2. Где можно переходить:

– по пешеходным переходам;

– на перекрестках по линии тротуаров или обочин, если нет перехода;

– по диагонали на регулируемых перекрестках, если есть диагональная разметка;

– под прямым углом к проезжей части на прямом участке без разделительной полосы и ограждений, если рядом (то есть в зоне видимости) нет перехода.

3. Когда переходить нельзя:

– когда на регулируемом переходе горит «красный» сигнал светофора;

– когда горит «зеленый» или когда вы на нерегулируемом переходе, но не уверены, что это будет безопасно (автомобили продолжают ехать);

– когда приближается авто с включенными проблесковым маячком и сиреной;

– когда вы в темное время суток находитесь вне населенного пункта без светоотражающего элемента.

КОМПЕТЕНТНО:

Виталий ГОЛОВКО, член совета Санкт-Петербургской народной дружины по безопасности дорожного движения:

– Аварий стало больше, и на то есть три причины. Во-первых, крайняя невнимательность водителей, которых сбавить скорость порой не заставляет даже пешеходный переход: людей продолжают сбивать на «зебрах». Во-вторых, в сумерках и ночью дорожное покрытие в месте пешеходных переходов зачастую плохо освещено. Были предложения осветить его ярче, в городе проводили конкурсы и эксперименты, но ничего масштабного так и не получилось.

В-третьих, увы, пешеходы думают, что водитель видит их издалека, и продолжают ходить без светоотражателей в одежде цвета мокрого асфальта, перебегать в неположенных местах. Подошел к дороге – посмотри налево, посмотри направо, как учили в школе! А наши пешеходы не то чтобы смотреть – они иногда и не слышат ничего из-за наушников. Но ведь ситуации бывают разные: у машины могут отказать тормоза, например. Ее водитель проскочит на «красный» и будет, безусловно, виноват. Вот только пешехода это не спасет.