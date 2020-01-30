2020-01-30T11:06:34+03:00
Общество

Из-за долгов по зарплате тоннельщики остановили проходку «коричневой» ветки метро

В соцсетях рабочие пишут, что им еще не отдали деньги за ноябрь и декабрь
Петр КИБЕР
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На "коричневой" ветке остановились работы по проходке тоннелей.На "коричневой" ветке остановились работы по проходке тоннелей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Работы на шестой, «коричневой» ветке временно приостановлены. Об этом пишут петербургские СМИ. В «Метрострое» неуверенно говорят о согласовании технических вопросов с подземкой и тому подобное. Однако в соцсетях рабочие «Тоннельного отряда №3» (ТО-3), которые и занимаются проходкой перегона у станции «Путиловская», пишут об очередных задержках зарплаты и готовятся идти митинговать перед зданием управления компании.

- Братья проходчики! Из 17 ,10 ,13, МПСМетроподземстрой», дочерняя структура «Метростроя» - прим.ред.)! Я год назад вписывался за вас! Мы были вместе у Смольного, потом в управе «Метростроя» были, это тогда , у ТО-3 было неплохо с деньгами! Сейчас у нас ж...па! Поддержите нас! Спасибо за понимание! - пишут в паблике ВКонтакте «СПб Метрострой» рабочие «Тоннельного отряда №3» и призывают коллег собраться у Управления «Метростоя».

Работники ТО-3 и других подразделений "Метростроя" жалуются на проблемы с зарплатой. Фото: vk.com/club31938

Работники ТО-3 и других подразделений "Метростроя" жалуются на проблемы с зарплатой. Фото: vk.com/club31938

Строители отмечают, что им должны за ноябрь и декабрь. Про аванс за январь, время которого уже пришло, они говорят только с печальной иронией.

Отметим, что в январе 2020 года «Тоннельный отряд №3» смог отсудить у материнской компании - «Метростроя» 13,8 млн рублей задолженности. При этом в Арбитражный суд подавался иск и на 500 миллионов. Пока он не принят к рассмотрению.

Однако проблемы есть не только у работников ТО-3, но и у других управлений и дочерних предприятий «Метростроя». О трудностях с деньгами сообщают СМУ-15, «Метроподземстрой». Уволенные еще летом сотрудники 10-го Управления не могут с июня получить расчетные выплаты.

Люди ждут и зарплат и выплат уволенным. Фото: vk.com/club31938

Люди ждут и зарплат и выплат уволенным. Фото: vk.com/club31938

Накипело и у сотрудников 15-го управления.

- «Метрострой» на Управление-15 в этот раз не дал денег. Пока что идет очередная прокурорская проверка по поводу зарплаты. Мы не против проверок, но пусть «Метрострой» ответит на вопрос: когда он даст деньги на погашение зарплаты за июль-август 2019 года? - пишут обиженные люди.

Напомним, что финансовые проблемы у главного строителя петербургской подземки длятся не первый год. С конца декабря «Метрострой» возглавляет бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин. Предыдущий гендиректор компании Николай Александров был арестован по подозрению в многомиллионных хищениях при строительстве Фрунзенского радиуса. Позднее его отправили под домашний арест.

Сам Харлашкин называл выплату долгов по зарплате рабочим главной задачей. Пока, судя по всему, денег на всех не хватает.

Проблемы у "Метростроя" длятся не первый год. Фото: vk.com/club31938

Проблемы у "Метростроя" длятся не первый год. Фото: vk.com/club31938

ИСТОЧНИК KP.RU

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