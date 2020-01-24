В Петербурге запустили проект по сохранению истории

Муниципальный округ Гражданка – один из старейших районов Санкт-Петербурга. Ей приблизительно 250 лет. К сожалению, от построек 18 века здесь совсем ничего не осталось, но архитектуру прошлого столетия еще можно сохранить. Красоту Гражданки смогут запечатлеть в своих работах живописцы, фотографы и другие деятели искусства.

От немецких колоний до военных частей

Мало кто знает, что район Гражданка появился еще во второй воловине 18 века, когда на окраине Петербурга появились первые поселения. Сначала здесь жили крестьяне графа Воронцова, а позже на этой местности появились деревни немецких колонистов.

Интересно, что название округа никак не связано со словом «гражданственность», как может показаться на первый взгляд. Изначально этот район называли «Горожанка», потому что он располагался к столице ближе, чем другие деревни. Со временем название преобразовалось и с тех пор не менялось.

Жизнь на Гражданке была тихой и спокойной вплоть до начала Великой Отечественной войныФото: Алина КИЗЬЯКОВА

Жизнь на Гражданке была тихой и спокойной вплоть до начала Великой Отечественной войны. С 1941 года здесь были организованы курсы подготовки офицеров, военный аэродром и линия обороны блокадного города.

После окончания войны Гражданка стала местом сосредоточения военных частей и учебных корпусов. В район снова вернулись военная дисциплина и спокойная вера в светлое будущее.

Советский спальный район

Массовые застройки на Гражданке начались на рубеже 50-х – 60-х годов прошлого века. Одними из первым из Ленинграде здесь появились кирпичные пятиэтажные «хрущевки». Чуть позже выросли «брежневские» панельки. Вместо немецких колонистов здесь стали жить ученые, профессора и преподаватели, в основном, их Политехнического Университета и ВНИИГ имени Веденеева, получали жилье советские инженеры и рабочие. Гражданка стала настоящим спальным районом: несмотря на густое население, жизнь здесь по-прежнему оставалась размеренной и спокойной.

В 70-е – 80-е годы дворы Гражданки озеленились. Появились спортивные комплексы, футбольная школа, культурные центры и детские площадки.

После окончания войны Гражданка стала местом сосредоточения военных частей и учебных корпусов.Фото: Алина КИЗЬЯКОВА

Гражданка сегодня

В 21 веке район стал меняться. На Гражданке появились крупные жилые комплексы, новые архитектурные постройки. Да и люди здесь живут теперь другие. Но атмосфера советских времен здесь еще жива: на зданиях вдоль по Гражданской улице до сих пор стоят металлоконструкции «Дом радио и музыки» и «Промтоварный магазин», а во двориках можно увидеть уже заброшенные трехэтажные домики, которые были построены в первой половине 20 века. Символы ушедшей эпохи входят в историю, забывать которую было бы попросту неправильно.

В 21 веке район стал меняться. На Гражданке появились крупные жилые комплексы, новые архитектурные постройкиФото: Алина КИЗЬЯКОВА

- Сегодняшняя Гражданка постепенно меняется и уходит, и сохранить это объективно можно только через работы профессиональных художников, графиков и фотографов. Других способов не существует, - говорит депутат Муниципального совета Гражданка и идейный вдохновитель проекта Вадим Сафонов. - Здесь 60 лет истории района и города в целом, и она очень богатая. С одной стороны, Гражданка – это спальный район, но здесь жили и живут многие ученые, врачи, депутаты Законодательного собрания. На Гражданке формировался особый уклад жизни, который можно передать только через художественное творчество.

Увидеть результаты проекта можно будет уже осенью. Главная выставка проекта откроется 21 сентября 2020 года в Выставочном центре Союза художников, на Большой Морской улице, 38.